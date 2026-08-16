Konfirmohet edhe nga Fabrizio Romano: Ylli i Arsenalit do të konfirmohet para se të mbyllet afati veror
Ethan Nwaneri pritet të largohet nga Arsenali para mbylljes së afatit kalimtar veror, ka raportuar Fabrizio Romano.
19-vjeçari nuk ishte pjesë e skuadrës së Arsenalit për ndeshjen e Community Shield ndaj Manchester Cityt, pavarësisht se kishte qenë i përfshirë rregullisht gjatë fazës përgatitore.
Sipas Romanos, largimi i Nwanerit është planifikuar prej disa javësh, pasi Arsenali dëshiron që mesfushori të luajë rregullisht në ekipin e parë dhe të vazhdojë zhvillimin e tij.
Mikel Arteta beson se produkti i akademisë ka nevojë për minuta të vazhdueshme në futbollin e seniorëve. Duke pasur parasysh se nuk mund t'i garantohet hapësirë e rregullt në formacion te Arsenali, largimi është parë si zgjidhja më e mirë për të ardhmen e tij.
Interesimi për Nwanerin po rritet në të gjithë Evropën. Galatasaray e ka diskutuar situatën e 19-vjeçarit gjatë bisedimeve për Gabriel Martinellin, ndërsa interesim konkret për talentin e Arsenalit kanë shfaqur edhe AC Milan, Fulham, Everton dhe RB Leipzig.
Nwaneri e kaloi një pjesë të sezonit të kaluar në huazim te Marseille dhe tani Arsenali duket i gatshëm të lejojë një tjetër largim të tij para mbylljes së afatit kalimtar./Telegrafi/