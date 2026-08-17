Man City gjen zëvendësuesin e Rodrit, katër emra në listën e Marescas
Barcelona ka arritur marrëveshjen për transferimin e mesfushorit spanjoll Rodri nga Manchester City.
Rodri iu bashkua Manchester Cityt në vitin 2019 nga Atletico Madrid për rreth 62.8 milionë euro, në atë kohë një rekord për klubin anglez.
Gjatë shtatë sezoneve në “Etihad”, ai zhvilloi 298 ndeshje dhe fitoi 12 trofe madhorë, përfshirë katër tituj të Ligës Premier, dy FA Cup, tre EFL Cup dhe Ligën e Kampionëve në sezonin 2022/23.
Spanjolli pati një periudhë të vështirë për shkak të dëmtimeve, veçanërisht pas dëmtimit serioz në gju që e la jashtë për një pjesë të madhe të sezonit 2024/25. Edhe sezoni i fundit u ndikua pjesërisht nga problemet muskulore.
Megjithatë, Rodri u rikthye në formën e tij më të mirë në Kupën e Botës gjatë verës, ku udhëhoqi Spanjën drejt titullit të dytë botëror dhe u shpall lojtari i turneut.
Barcelona rriti ofertën pas refuzimit të parë
Manchester City kishte refuzuar javën e kaluar ofertën e parë të Barcelonës, me vlerë rreth 38.5 milionë euro, ndërsa Rodri po i afrohej vitit të fundit të kontratës së tij në “Etihad”.
Fillimisht, Real Madridi shihej si destinacioni më i mundshëm për mesfushorin, por Barcelona intensifikoi përpjekjet gjatë ditëve të fundit dhe arriti të bindë Cityn për shitjen e tij.
Pas humbjes së Cityt ndaj Arsenalit në Superkupën e Anglisë, trajneri i ri Enzo Maresca e vlerësoi maksimalisht Rodrin, duke theksuar se çdo skuadër do të dëshironte të kishte një lojtar të nivelit të tij.
Ayyoub Bouaddi, kandidati për pasardhësin e Rodrit
Largimi i Rodrit ka bërë që Manchester City të përshpejtojë kërkimet për një mesfushor të ri.
Një nga emrat më të përfolur është Ayyoub Bouaddi, 18-vjeçari i Lille, për të cilin City ka zhvilluar kontakte gjatë gjithë verës. Vlera e transferimit të tij mund të arrijë rreth 85 milionë euro.
Bouaddi konsiderohet një mesfushor me tipare të ngjashme me Rodrin, veçanërisht për mënyrën se si kontrollon ritmin e lojës dhe ndërton aksionet nga thellësia.
Ai do të mund të formonte një dyshe interesante me Elliot Anderson, i cili iu bashkua Cityt këtë verë nga Nottingham Forest.
City interesohet edhe për Enzo Fernandezin
Një tjetër objektiv i Manchester Cityt është mesfushori i Chelseat, Enzo Fernandez.
Klubi londinez kishte vendosur një çmim prej rreth 120 milionë eurosh për argjentinasin, por deri në afatin e vendosur të premten nuk kishte marrë asnjë ofertë zyrtare.
Megjithatë, City nuk e konsideron të mbyllur këtë mundësi dhe besohet se ende po shqyrton transferimin e Fernandezit.
Mesfushori 25-vjeçar mund të përshtatet në disa role në sistemin e Marescas. Sezonin e kaluar ai u aktivizua më përpara në fushë në disa raste dhe realizoi 15 gola, rekordin më të mirë të karrierës së tij.
Alex Scott dhe Mac Allister në listën e Cityt
Manchester City po monitoron gjithashtu situatën e Alex Scott të Bournemouthit. 22-vjeçari ka refuzuar disa oferta për rinovimin e kontratës dhe ka tërhequr interesin e disa klubeve të Ligës Premier.
Bournemouth kishte refuzuar një ofertë prej 64 milionë eurosh nga Chelsea muajin e kaluar, ndërsa edhe interesimi i Arsenalit nuk ka sjellë marrëveshje.
Në listën e Cityt është edhe Alexis Mac Allister i Liverpoolit. Argjentinasi ka edhe dy vite të mbetura në kontratën e tij me “Reds” dhe shihet si një alternativë me përvojë të madhe në Ligën Premier.
Me largimin e Rodrit, por edhe të Bernardo Silvas dhe Tijjani Reijnders, Manchester City pritet të jetë shumë aktiv në tregun e transferimeve për të rindërtuar mesfushën e skuadrës. /Telegrafi/