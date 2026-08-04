10 filmat që nuk duhen humbur gjatë gushtit
Muaji gusht sjell një kalendar të pasur premierash për adhuruesit e kinemasë, me filma që variojnë nga thrillerët post-apokaliptikë dhe komeditë romantike, deri te dramat, horrorët dhe aventurat familjare.
Sipas BBC-së, këta janë 10 titujt më të spikatur që ia vlen të shihen në kinema ose në platformat e transmetimit gjatë këtij muaji.
1. One Night Only
Një komedi romantike me Monica Barbaro dhe Callum Turner, e vendosur në një realitet alternativ ku beqarëve u lejohet të kenë marrëdhënie intime vetëm një natë në vit. Historia ndjek dy të rinj nga New York-u, të cilët përfshihen në një romancë plot humor, situata të papritura dhe momente absurde. Filmi premton një kombinim të komedisë klasike romantike me një koncept krejtësisht origjinal.
1. One Night Only
2. Ice Cream Man
Regjisori Eli Roth rikthehet me një horror të mbushur me gjak dhe skena tronditëse. Filmi rrëfen historinë e një shitësi misterioz akulloresh, i cili shpërndan akullore që i shndërron fëmijët në vrasës të pamëshirshëm. Me atmosferë të errët dhe humor të zi, "Ice Cream Man" synon të jetë një nga filmat horror më ekstremë të vitit.
2. Ice Cream Man
3. The Dog Stars
Ridley Scott sjell një thriller post-apokaliptik të bazuar në romanin e Peter Heller. Pas një epidemie vdekjeprurëse që shkatërron botën, një pilot, një mjeke dhe një ish-marins përpiqen të mbijetojnë dhe të gjejnë shpresë në një realitet të ri. Në rolet kryesore interpretojnë Jacob Elordi, Margaret Qualley dhe Josh Brolin.
3. The Dog Stars
4. Tony
Një film biografik që tregon vitet e hershme të Anthony Bourdain, shumë përpara se të bëhej një nga figurat më të njohura të botës së kulinarisë. Dominic Sessa luan Bourdainin 19-vjeçar, ndërsa Antonio Banderas interpreton shefin e kuzhinës që ndikon në rrugëtimin e tij. Filmi zbulon fillimet e një karriere që më vonë do të ndryshonte botën e gastronomisë dhe udhëtimeve.
4. Tony
5. Teenage Sex and Death at Camp Miasma
Një komedi surrealiste me elemente horror, e cila u vlerësua gjerësisht në Festivalin e Kanës. Historia ndjek një regjisore të re që përpiqet të rikthejë një seri të vjetër filmash horror, por përfundon në kampin ku ishte xhiruar filmi origjinal. Aty kufiri mes realitetit dhe trillimit fillon të zhduket, duke krijuar një histori të pazakontë dhe plot satirë.
5. Teenage Sex and Death at Camp Miasma
6. The End of Oak Street
Anne Hathaway dhe Ewan McGregor interpretojnë një çift që jeton një jetë të zakonshme në periferi, derisa lagjja e tyre transportohet papritur në një botë parahistorike të mbushur me dinosaurë. Filmi ndërthur aventurën, fantashkencën dhe humorin, duke sjellë një këndvështrim krejtësisht ndryshe nga filmat tradicionalë me dinosaurë.
6. The End of Oak Street
7. The Wrong Girls
Kristen Stewart dhe Alia Shawkat luajnë dy shoqe që, pas konsumimit të kanabisit, përfshihen pa dashje në një rrjet kriminal që lidhet me një drogë eksperimentale. Filmi është një komedi e çmendur me elemente fantastiko-shkencore, ku edhe macet e protagonisteve "flasin" gjatë halucinacioneve të tyre.
7. The Wrong Girls
8. Union County
Një dramë prekëse që ndjek historinë e dy vëllezërve të varur nga opioidët, të cilët përpiqen të rindërtojnë jetën e tyre përmes rehabilitimit dhe punës. Me interpretimet e Will Poulter dhe Noah Centineo, filmi trajton me realizëm varësinë, familjen dhe shpresën për një fillim të ri.
8. Union County
9. Coyote vs. Acme
Pas disa vitesh pritjeje, më në fund publikohet filmi i shumëdiskutuar që bashkon personazhet e animuar të Looney Tunes me aktorë të vërtetë. Wile E. Coyote vendos të padisë kompaninë Acme për pajisjet e dështuara që i kanë prishur vazhdimisht planet për të kapur Road Runner-in. Filmi sjell humor nostalgjik dhe një histori të pazakontë për fansat e animacionit klasik.
9. Coyote vs. Acme
10. The Magic Faraway Tree
I frymëzuar nga librat e Enid Blyton, filmi ndjek një familje që largohet nga qyteti për të jetuar në fshat, larg teknologjisë. Tre fëmijët zbulojnë një pemë magjike, degët e së cilës hapin porta drejt botëve fantastike, ku takojnë personazhe të çuditshëm dhe nisin aventura të jashtëzakonshme. Filmi është një zgjedhje ideale për të gjithë familjen, me mesazhe për imagjinatën, natyrën dhe rëndësinë e lidhjeve njerëzore.
10. The Magic Faraway Tree
Me një përzierje të komedive romantike, thrillerëve, filmave fantastikë, horrorëve dhe dramave, gushti premton të ofrojë diçka për çdo shije, duke e bërë një nga muajt më interesantë të vitit për adhuruesit e kinemasë. /Telegrafi/