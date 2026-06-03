Costa, mesazh liderëve politikë: BE-ja nuk mund t’i bëjë detyrat e Kosovës
Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, ka deklaruar se përparimi i Kosovës drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian varet kryesisht nga përmbushja e detyrimeve dhe reformave nga vetë institucionet e Kosovës.
Gjatë një konference në Prishtinë ai e lavdëroi Kosovën për harmonizimin vullnetar të politikës së jashtme me atë të Bashkimit Evropian.
Duke folur për procesin e ardhshëm zgjedhor që do të mbahet më 7 qershor, Costa theksoi se gjatë takimeve me liderët politikë në Kosovë ua dha një mesazh të qartë.
“Mesazhi im për liderët politikë ishte i thjeshtë, partneriteti vjen me përgjegjësi. BE-ja e mbështet Kosovën, por nuk mund t’i kryejë detyrat e shtëpisë së Kosovës. Kosovës i duhen institucione të forta, të qëndrueshme e funksionale”, ka thënë Costa.
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Costa theksoi se rruga evropiane e Kosovës kërkon jo vetëm reforma institucionale, por edhe përkushtim ndaj vlerave demokratike që, sipas tij, janë të mishëruara në Kushtetutën e vendit.
Ai vuri në pah rëndësinë e dialogut ndërpartiak, respektimit të të gjitha komuniteteve dhe zbatimit praktik të vlerave evropiane.
Sipas tij, marrëdhëniet e mira fqinjësore dhe bashkëpunimi rajonal mbeten elemente kyçe për stabilitetin dhe zhvillimin ekonomik të Ballkanit Perëndimor.
Duke folur për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Costa tha se procesi i normalizimit është vendimtar për perspektivën evropiane të të dy vendeve.
“Dialogu Beograd–Prishtinë është kritik. Normalizimi është i domosdoshëm për të ardhmen evropiane të të dyja palëve, si të Kosovës, ashtu edhe të Serbisë”, u shpreh Presidenti i Këshillit Evropian. /Telegrafi/