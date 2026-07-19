Çitaku: Serbia po thellon bashkëpunimin me SHBA-në, Kosova po izolohet
Nënkryetarja e PDK-së, Vlora Çitaku, ka kritikuar politikat e Qeverisë së Kosovës, duke thënë se vendi po përballet me izolim dhe përkeqësim të marrëdhënieve me aleatët strategjikë.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Çitaku ka reaguar pas marrëveshjes së re për Dialogun Strategjik ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Serbisë, duke e krahasuar atë me situatën e Kosovës.
“Përderisa tash e gjashtë vjet Kosova vazhdon të jetë e izoluar, nën masa ndëshkuese dhe me marrëdhënie të lënduara me aleatët tanë strategjikë, Serbia po e thellon bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës”, ka shkruar Çitaku.
Ajo ka thënë se marrëveshja SHBA–Serbi përfshin fusha të rëndësishme si inteligjenca artificiale, energjia, gazi i lëngshëm amerikan (LNG) dhe hulumtimet hapësinore.
Sipas saj, refuzimi i gazit të lëngshëm amerikan nga kryeministri Albin Kurti ka qenë një veprim i gabuar.
“Sikur të mos mjaftonte kjo, vetëm pak ditë pas vizitës në Kosovë të këshilltarit të posaçëm të Presidentit Trump, u publikua një raport tejet kritik, që dëmton imazhin e vendit tonë”, ka deklaruar ajo.
Çitaku ka akuzuar qeverisjen aktuale se ka zëvendësuar diplomacinë me propagandën dhe partneritetin me aleatët me konfrontim.
“Këto nuk janë rastësi. Janë pasojë e një politike që e ka zëvendësuar diplomacinë me propagandën, partneritetin me arrogancën dhe interesin shtetëror me kultin e liderit”, ka shkruar ajo.
Ajo ka shtuar se Kosova duhet të fokusohet në forcimin e aleancave dhe koordinimin me partnerët ndërkombëtarë.
“E ardhmja e Kosovës ndërtohet me aleanca të forta, me besueshmëri dhe me koordinim me partnerët tanë strategjikë, jo me vetëkënaqësi e konfrontim”, ka përfunduar Çitaku. /Telegrafi/