Irani tërhiqet nga marrëveshja me SHBA-në: Jemi të zënë duke mbrojtur vendin
Irani ka pezulluar angazhimet e tij ndaj Memorandumit të Mirëkuptimit (MM) të rënë dakord midis Teheranit dhe Uashingtonit muajin e kaluar, ka njoftuar një zyrtar i Ministrisë së Jashtme.
Kazem Gharibabadi, zëvendësministri i jashtëm, në komentet e raportuara nga agjencia e lajmeve Fars e Iranit, akuzoi SHBA-në se i kishte pezulluar tashmë angazhimet e veta.
Gharibabadi thuhet se shtoi: "Ne gjithashtu kemi pezulluar angazhimet tona; nuk po i zbatojmë ato dhe jemi të zënë duke mbrojtur vendin tonë".
Ndryshe, marrëveshja paraprake supozohej të sillte një armëpushim dhe t’u jepte të dyja palëve kohë dhe hapësirë për të negociuar çështje të tjera.
Si pjesë e saj, SHBA-të hoqën bllokadën dhe Irani rihapi Ngushticën e Hormuzit.
Që atëherë, të dyja palët janë tërhequr nga këto çështje, duke akuzuar njëra-tjetrën se e ka thyer e para marrëveshjen, ndërsa luftimet vazhdojnë.
Presidenti amerikan, Donald Trump, gjatë një samiti të NATO-s në Ankara të Turqisë, tha më parë se marrëveshja kishte “mbaruar”.
Ndërkohë, Irani ka vepruar në kundërshtim me atë që është rënë dakord gjithashtu. /Telegrafi/