Exit Poll-i i Albanian Post: LVV - 43% , PDK - 22% , LDK - 18% , AAK - 7%
Zgjedhjet në Kosovë kanë përfunduar dhe qytetarët kanë dhënë verdiktin e tyre për orientimin e ardhshëm politik të vendit. Në bazë të exit poll-it të realizuar nga Albanian Post, partitë kryesore në Kosovë kanë regjistruar përqindjet e mëposhtme të votave, të cilat mund të ndikojnë në formimin e qeverisë së ardhshme.
Lëvizja Vetëvendosje ka arritur të fitojë rreth 43% votave, Partia Demokratike e Kosovës 22%, Lidhja Demokratike e Kosovës 18%, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 7 %, si dhe rreth 10% të tjera ku përfshihen partitë e minoriteteve.
Këto rezultate mund të ndryshojnë pas përfshirjes së votave të diasporës.
Sipas projeksioneve, për LVV-në pritet një rritje prej +1.5 deri në +2.2 pikë përqindjeje (pp), PDK-ja nuk pritet të ketë ndryshime, LDK-ja mund të pësojë një ndryshim prej 0.3 deri në 0.5 pp, ndërsa as AAK-ja nuk pritet të ketë ndryshim nga votat e diasporës.