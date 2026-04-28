Haziri-Kurtit për dyshimet e nënshkrimeve: E kemi bërë të qartë se Osmani mund të jetë kandidate
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, i është kundërpërgjigjur kryeministrit Albin Kurti lidhur me dyshimet për nënshkrimet e dorëzuara nga LDK në procesin e zgjedhjes së presidentit.
Kurti kishte deklaruar se LDK-ja ka dorëzuar një dokument me 15 nënshkrime të deputetëve të saj, i cili, sipas tij, nuk specifikon qartë për çfarë kandidature bëhet fjalë.
Haziri tha se nënshkrimet janë dhënë për çështjen e presidentit, ndërsa çështja e kandidatit duhet të diskutohet brenda strukturave të LDK-së.
“Nënshkrimet a janë për Osmanin apo dikë tjetër, ne përmes kryetarit Abdixhiku e kemi bërë të qartë se edhe Osmani mund të jetë kandidate, por kandidati në emër të LDK-së duhet të diskutohet brenda LDK-së”, u shpreh Haziri.
Ai shtoi se LDK-ja ka qenë konstruktive gjatë gjithë procesit dhe ka treguar gatishmëri për marrëveshje politike.
Haziri akuzoi Kurtin se po e trajton LDK-në si faktor dytësor në procesin politik.
“Ne jemi zgjidhje e çdo problemi, por jo të trajtohemi si shtesë apo si objekt për të gjetur fajtorë”, tha ai./Telegrafi.