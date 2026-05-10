“Bashkimi” i LDK-së, Osmani dhe Abdixhiku sot para qytetarëve si kandidatë për presidente dhe kryeministër
Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministër, Lumir Abdixhiku, së bashku me kandidaten për presidente nga kjo parti, Vjosa Osmani, do të mbajnë sot “Tubimin e Bashkimit”, në kuadër të mobilizimit për zgjedhjet e ardhshme.
Ky aktivitet vjen pas marrëveshjes politike të arritur brenda LDK-së, sipas së cilës Osmani është caktuar bartëse e listës dhe kandidate për presidente, ndërsa Abdixhiku kandidat për kryeministër.
Marrëveshja është konfirmuar nga vetë kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, duke thënë se LDK-ja e ka mbështetur propozimin e tij që Osmani të jetë bartëse e listës zgjedhore dhe kandidatja për presidente.
Abdixhiku tha se vendimi është marrë unanimisht në Këshillin e Përgjithshëm të LDK-së, duke shtuar se në listën zgjedhore të partisë do të përfshihen edhe 19 emra të tjerë të propozuar nga Osmani.
Nga LDK-ja është thënë se qytetarëve do t’u ofrohet mundësia që të votojnë qartë për kandidatin për president dhe për programin qeverisës të partisë, me Osmanin si emër për presidente dhe Abdixhikun si bartës të programit për qeverisje.
Në ditët e fundit, Osmani ka konfirmuar se pjesë e rrugëtimit të saj politik do të jenë figura si: Fahrije Hoti, aktiviste e njohur kryesisht për përfaqësimin e grave të Krushës së Madhe pas luftës së Kosovës, Jeta Statovci, ish-deputete e Guxo-s dhe ndër më të votuarat në listën e LVV-së në zgjedhjet e fundit, Albena Reshitaj, ish-ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe ish-deputete e AAK-së.
Para largimit, Osmani kishte qenë një nga figurat më të votuara të LDK-së dhe, në karrierën e saj politike, ka ushtruar funksione të rëndësishme institucionale, përfshirë atë të presidentes dhe deputetes.
Raportet e saj me strukturat e atëhershme të LDK-së u përkeqësuan pas zgjedhjeve të vitit 2019 dhe rrëzimit të Qeverisë Kurti I.
Në zgjedhjet e vitit 2021, Osmani garoi në koalicion me Albin Kurtin dhe Lëvizjen Vetëvendosje, ndërsa më pas formoi subjektin e saj politik, Lista Guxo.
Pas fitores së zgjedhjeve, ajo u zgjodh presidente e Kosovës dhe e ushtroi mandatin deri në përfundim, por mosmbështetja për një mandat të dytë nga LVV-ja prishi raportet mes tyre. /Telegrafi/