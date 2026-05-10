Sot mbyllet afati për certifikimin e subjekteve të reja politike për zgjedhjet e 7 qershorit
Sot në orën 24:00 përfundon afati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) për aplikimin e subjekteve të reja politike që synojnë pjesëmarrjen në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit.
Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, ka bërë të ditur për Telegrafin se procesit të certifikimit i nënshtrohen vetëm subjektet e reja politike, si koalicionet, nismat qytetare dhe kandidatët e pavarur, ndërsa partitë politike konsiderohen të certifikuara automatikisht.
“Sipas Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, partia politike konsiderohet automatikisht e certifikuar, andaj ky proces do të vlejë vetëm për subjektet e reja politike, që në këtë rast janë koalicionet, nismat qytetare dhe kandidatët e pavarur”, ka thënë Elezi.
Sipas tij, deri më 12 maj të gjitha subjektet politike duhet të dorëzojnë edhe listën e kandidatëve për deputetë përmes platformës elektronike të KQZ-së.
“Më 12 maj përmbyllet afati 11-ditor për subjektet politike (partitë politike, koalicionet, nismat qytetare dhe kandidatët e pavarur) për të dorëzuar listën me emrat e kandidatëve për deputetë për t’u certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit. Dorëzimi i listës me emrat e kandidatëve për deputetë, duhet të bëhet përmes platformës elektronike dhe procedura është e ngjashme me zgjedhjet e fundit që u mbajtën në dhjetor të vitit të kaluar”, tha ai.
Në zgjedhjet e fundit parlamentare, KQZ kishte certifikuar 1,180 kandidatë nga 24 subjekte politike.
Ndërkohë, nga 53 parti të regjistruara në Kosovë, 22 kanë njoftuar pjesëmarrjen në zgjedhjet e 7 qershorit, 9 nuk do të garojnë, ndërsa janë formuar edhe 3 koalicione.
Sipas listës së publikuar, pjesë e garës janë parti si Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ndërsa disa subjekte të tjera kanë konfirmuar mospjesëmarrjen, mes tyres AKR dhe Nisma Socialdemokrate.
Koalicionet e deklaruara janë: Koalicioni VAKAT (Demokratska Stranka Bošnjaka dhe Demokratska Stranka Vatan), “Ashkalitë e Bashkuar” (Partia e Ashkalinjëve për Integrim, Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës dhe Lëvizja për Bashkëveprim), si dhe koalicioni i gjerë mes Lëvizjes Vetëvendosje, Guxo, Alternativa dhe Partisë Shqiptare Demokristiane. /Telegrafi/