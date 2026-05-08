LVV koalicion me tri parti politike
Lëvizja Vetëvendosje ka nënshkruar koalicion me tri parti politike, partinë Guxo, partinë Alternativa dhe PSHDK-në.
Lajmi është bërë e ditur nga bashkëkryetarja e partisë Guxo, Donika Gërvalla.
“Të vendosur. Të palëkundur. Bashkë!
Sot nënshkruam marrëveshjen e koalicionit me Lëvizjen VETËVENDOSJE!, Partinë Alternativa dhe PSHDK-në. Për një Republikë që nuk negocion me interesin e shtetit, për një shtet që nuk lëkundet, institucione që nuk dorëzohen dhe një qeverisje që nuk i nënshtrohet as interesit të ngushtë, as presionit të asnjë kohe”, shkruan Gërvalla.
Tutje Gërvalla theksoi se zgjedhjet e 7 qershorit do të vulosin në mënyrë të pakthyeshme ecjen përpara të Republikës së Kosovës.
“Të vendosur. Të palëkundur. Bashkë! Për qytetarët e Republikës sonë. Për Kosovën”, shkruan ajo. /Telegrafi/