Kurti: Po bëjmë përpjekje maksimale për zgjedhjen e presidentit, opozita duhet të jetë pjesë e procesit
Kryeministri Albin Kurti, është deklaruar para fillimit të seancës së Kuvendit.
Kurti u shpreh se po bëhen përpjekje maksimale për zgjedhjen e Presidentit.
Ai ka theksuar se pjesëmarrja e opozitës në këtë proces është obligim kushtetues.
“Jemi duke bërë përpjekje maksimale, po e shohim a po vinë deputetët e opozitës që e kanë obligim kushtetues të vinë dhe të marrin pjesë”, ka thënë Kurti.
Megjithatë, ai nuk ka dhënë përgjigje kur është pyetur nëse do ta përkrahin emrin e Vjosa Osmani për këtë post. /Telegrafi/
