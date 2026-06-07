MINTI publikon çmimet e derivateve
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINT) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për datën 7 qershor 2026.
Në bazë të vendimit të MINTI-t, çmimi i naftës për sot është 1.54 euro për litër, njëjtë me të shtunën, ndërkaq çmimi i benzinës është i njëjtë, 1.41 euro për litër, 1 cent më lirë.
Çmimi i gazit sot është 0.68 euro për litër, 1 cent më lirë se që ishte të shtunën.
Çmimet e derivateve hyjnë në fuqi në ora 10:00 dhe vlejnë 24 orë. /Telegrafi/