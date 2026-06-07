Syzet tuaja së shpejti mund ta dinë se kush po kalon pranë jush
Revista teknologjike Wired ka zbuluar referenca për funksionet NameTag dhe Connections në kodin e aplikacionit Meta AI, të cilat duket se lidhen me teknologjinë e njohjes së fytyrës përmes syzeve inteligjente.
Këto funksione aktualisht janë të çaktivizuara, por kodi i nevojshëm tashmë ndodhet në versionin më të fundit të aplikacionit.
Nëse aktivizohen, syzet mund të analizojnë fytyrat e njerëzve përreth pa pjesëmarrjen ose miratimin e tyre.
Pjesa më interesante është se kompania Meta është përballur edhe më parë me akuza për mbledhjen e të dhënave biometrike.
Pas pagesës së miliarda dollarëve në gjoba, kompania premtoi se do të fshinte një bazë të dhënash që përmbante profile biometrike të më shumë se një miliard njerëzve.
Zbulimi i fundit ka ngritur sërish shqetësime për privatësinë dhe mënyrën se si teknologjitë e inteligjencës artificiale mund të përdoren për identifikimin e personave në hapësira publike. /Telegrafi/