Imazhe që tregojnë si duken Samsung Galaxy Buds On
Thuhet se Samsung po punon në një palë kufje Galaxy Buds me një faktor të ri forme me kapëse (e re për Samsung - kjo është bërë shumë nga shumica e konkurrentëve të saj kohët e fundit).
Dikur dëgjuam se do të quheshin Galaxy Buds Able, por ndërkohë ka qarkulluar edhe emri Galaxy Buds On, me "Able" që supozohet të jetë emri i tyre i koduar, transmeton Telegrafi.
Do t'i quajmë Galaxy Buds On për momentin, dhe sot një rrjedhje e re na tregon se si duken, falë disa ilustrimeve që thuhet se vijnë nga një aplikacion i paidentifikuar i Samsung.
Siç mund ta shihni, ato duken si kufje mjaft standarde me kapëse, dhe kjo në një farë mënyre hedh poshtë thashethemet se ato do të përdorin përçueshmëri kockore.
Ndërsa kjo nuk është 100% e pamundur derisa Samsung t'i bëjë këto zyrtare, është shumë më e mundshme që Galaxy Buds On të jenë një palë standarde kufjesh me përçueshmëri ajri me vesh të hapur, ndonjëherë të referuara si kufje Open Wireless Stereo (OWS).
Ata ndoshta përdorin altoparlantë konvencionalë, njësoj si pjesa tjetër e kufjeve me kapëse në treg.
Meqenëse Galaxy Buds On nuk janë zbuluar së bashku me Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra dhe Galaxy Z Flip8 në fillim të këtij muaji, supozojmë se ato do të shfaqen në eventin e ardhshëm të lansimit të Samsung, ku pritet të njoftohet Galaxy S26 FE, në fillim të shtatorit. /Telegrafi/