Fitimi i Samsungut rritet 19-fish, kërkesa për çipa AI e ndryshon bilancin
Samsung Electronics ka raportuar një rritje 19-fish të fitimit operativ në tremujorin e dytë të vitit 2026, e nxitur kryesisht nga kërkesa e fortë për çipa memorie që përdoren në infrastrukturën e inteligjencës artificiale.
Fitimi operativ arriti në 89.5 trilionë won, ose rreth 61.98 miliardë dollarë, kundrejt 4.68 trilionë won në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Të ardhurat u rritën me 130 për qind, në 171.5 trilionë won, shkruan Reuters.
Rezultati përfundimtar ishte shumë pranë udhëzimit paraprak të kompanisë, e cila më 7 korrik kishte parashikuar rreth 171 trilionë won të ardhura dhe 89.4 trilionë won fitim operativ.
Rritja në biznesin e çipave kompensoi dobësimin e sektorit të telefonave mobilë.
Samsung tha se investimet në qendrat e të dhënave dhe serverët për AI po e mbajnë të lartë kërkesën për memorie të avancuar, ndërsa tregjet tradicionale të telefonave dhe kompjuterëve po përballen me ritëm më të ngadalshëm.
Për gjysmën e dytë të vitit, kompania pret që infrastruktura e AI dhe zgjerimi i shërbimeve të ashtuquajtura “agentic AI” të vazhdojnë ta mbështesin tregun.
Samsung paralajmëroi se furnizimi mund të mbetet i kufizuar, edhe nëse kërkesa për pajisje konsumatore nuk rritet me të njëjtin ritëm.
Rezultatet tregojnë se investimet globale në inteligjencë artificiale po ndikojnë drejtpërdrejt te prodhuesit e gjysmëpërçuesve dhe po ndryshojnë ekuilibrin mes biznesit të pajisjeve dhe atij të komponentëve. /Telegrafi/