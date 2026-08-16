Samsungu ka të ngjarë të përgatisë rivalin e Sony dhe Apple për kufjet vitin e ardhshëm
Samsung duket se po përgatit rikthimin e saj në tregun e kufjeve premium over-ear, me një model të ri që pritet të rivalizojë produkte si Sony WH-1000XM6 dhe Apple AirPods Max.
Lajmet e fundit vijnë pak ditë pasi në internet u shfaqën të dhëna për Galaxy Buds On, kufje të reja të Samsung me dizajn që përfshin një mbështetëse pas veshit.
Tani, i njëjti burim ka publikuar edhe imazhe që mund të zbulojnë një tjetër produkt audio të kompanisë, transmeton Telegrafi.
Sipas informacioneve paraprake, Samsung po punon për kufje të nivelit të lartë që aktualisht mbajnë emrin e koduar Galaxy H1.
Emri përfundimtar me të cilin do të dalin në treg ende nuk është bërë i ditur.
Nëse projekti realizohet, ky do të përfaqësonte një rikthim të rëndësishëm të Samsung në segmentin premium të kufjeve mbi vesh, pasi kompania ka qenë larg këtij tregu për një periudhë të gjatë.
Samsung kishte prezantuar kufjet Level Over në vitin 2014, të pajisura me drejtues dinamikë 50 mm, anulim aktiv të zhurmës (ANC), kontrolle me prekje dhe një ndërtim premium.
Për këtë arsye, pritet që edhe modeli i ri të pozicionohet në kategorinë e produkteve flagship.
Të dhënat e zbuluara në aplikacionin Galaxy Wearable japin disa detaje interesante për pajisjen.
Kufjet thuhet se do të mbështesin Bluetooth 6.0, kodekun SSC UHQ të Samsung dhe teknologjinë Active Noise Cancellation, e cila redukton zhurmat e ambientit për të ofruar një përvojë më të pastër dëgjimi.
Megjithatë, deri tani Samsung nuk ka konfirmuar zyrtarisht ekzistencën e Galaxy H1 dhe as specifikat e plota të produktit. Prandaj, informacionet e publikuara duhet të konsiderohen si të dhëna paraprake dhe jo si specifikime përfundimtare.
Sipas raportimeve të SamMobile, kufjet e reja mund të prezantohen gjatë vitit 2027, çka do të thotë se muajt e ardhshëm mund të sjellin më shumë rrjedhje informacioni, imazhe dhe detaje teknike.
Nëse Samsung arrin ta kombinojë cilësinë e zërit, anulimin e avancuar të zhurmës, autonominë e gjatë dhe integrimin me ekosistemin Galaxy, Galaxy H1 mund të bëhet një konkurrent serioz në një treg ku aktualisht dominojnë emra si Sony dhe Apple. /Telegrafi/