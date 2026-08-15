Kamera e pazakontë që të lejon të shohësh përmes saj, kushton vetëm 40 euro
Godox C100 është një kamerë kompakte e pazakontë që përdor një kasë gjysmëtransparente, duke i mundësuar përdoruesit të marrin pamje më të mirë fotografike, ndërsa në të njëjtën kohë sheh se çfarë ndodhet pas vetë pajisjes.
Ky dizajn synon të mundësojë fotografimin pa pasur nevojë që përdoruesi ta kontrollojë fotografinë në ekran pas çdo shkrepjeje.
Kamera peshon rreth 65 gramë dhe ka një dizajn retro që të kujton aparatet fotografike lodër, duke u përshtatur me trendin gjithnjë e më të popullarizuar të pajisjeve pa ekran.
Kasa gjysmëtransparente lejon të kalojë më shumë se 50 për qind e dritës, ndërsa përmes saj mund të shfaqet një ekran bazë “heads-up”, me informacione për mënyrën e fotografimit, gjendjen e baterisë dhe ekspozimin.
Godox C100 mbështet formatet 16:9, 4:3, 3:2 dhe 1:1, ndërsa mund të regjistrojë si fotografi, ashtu edhe video. Për ruajtje përdor karta SD me kapacitet deri në 128 GB. Kamera mund të lidhet drejtpërdrejt me telefonin përmes kabllos USB, duke mundësuar shikimin dhe transferimin e skedarëve të regjistruar.
Përveç fotografimit, C100 ofron edhe një funksion shtesë të dedikuar për kontrollin e ndriçimit. Paketa bazë e kamerës është në dispozicion me një çmim prej rreth 40 eurosh në Amazon. /Telegrafi/