iPhone 18 Pro mund të shtrenjtohet deri në 300 dollarë
Sipas raportimeve të reja, iPhone 18 Pro mund të jetë dukshëm më i shtrenjtë se modeli aktual, ndërsa kapaciteti bazë i memories mund të mbetet i njëjtë.
Kompania tajvaneze e kërkimeve TrendForce vlerëson se kostoja e komponentëve për iPhone 18 Pro mund të jetë pothuajse 40 për qind më e lartë se për iPhone 17 Pro.
Pavarësisht rritjes së kostove, modeli bazë i iPhone 18 Pro pritet të ketë 256 GB hapësirë të brendshme, njësoj si iPhone 17 Pro. Për krahasim, iPhone 16 Pro kishte 128 GB, ndërsa iPhone 17 Pro kaloi në 256 GB.
Fakti që memoria bazë nuk do të rritet nuk do të thotë se çmimi do të mbetet i njëjtë. Sipas TrendForce, rritja e çmimit të modeleve iPhone 18 Pro duket pothuajse e pashmangshme, kryesisht për shkak të kostove më të larta të komponentëve.
Një nga problemet kryesore është rritja e çmimit të RAM-it, e shkaktuar nga mungesa aktuale e çipave të memories. Gjithashtu pritet të rritet kostoja e memories së brendshme dhe e çipit të ri A20 Pro.
Sipas informacioneve të mëparshme, çmimi fillestar i iPhone 18 Pro në SHBA mund të jetë 200 deri në 300 dollarë më i lartë se ai i iPhone 17 Pro.
Në këtë rast, iPhone 18 Pro mund të nisë nga 1,399 dollarë, ndërsa iPhone 18 Pro Max mund të arrijë deri në 1,499 dollarë. /Telegrafi/