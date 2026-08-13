A kanë "vdekur" USB-të?
Memoriet USB, që në fillim të viteve 2000 zëvendësuan disketat, vazhdojnë të jenë të pranishme, edhe pse përdorimi i tyre ka rënë për skedarët e mëdhenj.
Kapacitetet e kufizuara dhe shpejtësia më e ulët i kanë bërë më pak tërheqëse krahasuar me SSD-të e jashtme.
SSD-të ofrojnë zakonisht 1 TB ose më shumë hapësirë dhe shpejtësi shumë më të larta. Ato përshtaten gjithashtu më mirë me standardin USB-C, i cili po bëhet gjithnjë e më i zakonshëm në laptopët e rinj.
Megjithatë, shpërthimi i inteligjencës artificiale ka rritur kërkesën për memorie dhe ka shtrenjtuar ndjeshëm SSD-të.
Në këtë situatë, memoriet USB mbeten shumë më të lira dhe për përdoruesit që ruajnë dokumente apo skedarë të vegjël janë një alternativë praktike.
Ato vazhdojnë të jenë veçanërisht të dobishme për instalimin e Windows-it ose Linux-it, sistemet portative si Tails OS, mjetet për riparimin e kompjuterëve dhe transferimin e shpejtë të dokumenteve.
Prandaj, edhe pse nuk janë më zgjidhja kryesore për ruajtjen e sasive të mëdha të të dhënave, memoriet USB duket se janë larg zhdukjes. Çmimi i ulët, madhësia e vogël dhe përdorimi i thjeshtë i mbajnë ende të rëndësishme për shumë përdorues. /Telegrafi/