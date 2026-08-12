Apple Watch i ri sjell ndryshime të mëdha
Apple planifikon një riorganizim tërësor të linjës së orëve të saj inteligjente, por ende nuk e ka vendosur se në cilin drejtim do të shkojë, sipas Mark Gurman nga Bloomberg.
Edhe pse nuk priten ndryshime të mëdha te modelet e ardhshme Apple Watch Series 12 dhe Ultra 4, kompania thuhet se po shqyrton disa mundësi për ridizajnimin e ardhshëm të orës së saj inteligjente.
Për të mbetur konkurruese në tregun e pajisjeve të veshshme, ku po rritet popullariteti i pajisjeve pa ekran, si ato të kompanisë Whoop dhe markave të tjera, Gurman thotë se Apple “po shqyrton pajisje të reja pa ekran, si dhe lloje të ndryshme ekranesh dhe madhësish”.
Sipas Gurmanit, Apple mund ta zgjerojë gamën e orëve inteligjente me modele premium që do të pozicionoheshin mbi versionet Ultra dhe Hermès, por edhe me një model më të përballueshëm se Apple Watch SE.
Gurman shtoi se Apple ende nuk ka marrë vendimin përfundimtar se si do ta rifreskojë gjeneratën e ardhshme të orëve inteligjente. Megjithatë, ai kishte raportuar më herët se ridizajnimi i pritshëm mund të vijë pas një ose dy vitesh.
Edhe pse nuk bëhet fjalë për një ndryshim aq të madh sa një ridizajnim i plotë, Gurman ka thënë se Apple planifikon të rikthejë opsionin e kasës qeramike për Apple Watch në vitin 2026 ose 2027, së bashku me ngjyra të reja të orës, rripa të rinj dhe përmirësime në funksionet e shëndetit dhe fitnesit.
Pavarësisht se si do të duket Apple Watch i ardhshëm, Gurman parashikon se gjenerata e re e orës inteligjente do ta integrojë më mirë versionin e rinovuar të Sirit. /Telegrafi/