Al mund të jetë duke e ndryshuar botën, por një hobi i ri po lind - gjithnjë e më shumë koleksionistë të kompjuterëve të vjetër
Inxhinieri i softuerëve Josh Dersch vlerëson se zotëron më shumë se 200 kompjuterë dhe pajisje të vjetra në shtëpinë e tij në Seattle — pjesë e një trendi në rritje të koleksionistëve që është përhapur edhe në Evropë.
“Gjithmonë më është dukur interesante të shoh origjinën e gjërave”, tha Dersch.
“Është një sfidë argëtuese të riparosh. Mund ta kuptosh të gjithë sistemin nga lart poshtë”, shtoi ai.
Dersch është pjesë e një komuniteti në rritje të koleksionistëve të kompjuterëve të vjetër, të cilët po ruajnë makinat klasike që ndihmuan në nisjen e revolucionit digjital.
Ndërsa Silicon Valley që atëherë është përpjekur të formësojë të ardhmen e Al, këta entuziastë të pajisjeve janë të vendosur të shpëtojnë makinat Atari, Commodore dhe IBM që janë paraardhës të laptopëve dhe telefonave inteligjentë të sotëm.
Aty ku të tjerët shohin mbeturina, njerëz si Dersch shohin objekte të historisë së kompjuterëve që meritojnë vëmendje dhe respekt.
Festivali dy-ditor i Kompjuterëve të Vjetër i këtij viti, i mbajtur në fillim të gushtit në Muzeun e Historisë së Kompjuterëve në Mountain View, tërhoqi më shumë se 3,500 vizitorë.
Eventi shënoi 50-vjetorin e Apple, dhe në panel morën pjesë bashkëthemeluesit Steve Wozniak dhe Ronald Wayne, të cilët kujtuan ditët e para të kompanisë të udhëhequr nga i ndjeri Steve Jobs.
Që atëherë, më shumë se një duzinë tubimesh të tilla janë organizuar në qytete anembanë Amerikës së Veriut, Amerikës së Jugut dhe Evropës.
Interesi në rritje reflektohet në rritjen e kërkesës për kompjuterë të vjetër në tregjet online.
Kompjuterë të rrallë dhe ikonikë si Apple-1 — produkti i parë i kompanisë — mund të shiten me qindra mijëra euro.