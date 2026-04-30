Kryetari i komunës së Gjakovës, Ardian Gjini do të jetë kandidat për kryeministër dhe bartës i listës së AAK-së në zgjedhjet e ardhshme.

Kështu ka konfirmuar për Telegrafin nënkryetari i kësaj partie, Pal Lekaj.

“Po, ai do të jetë 100%”, është shprehur shkurt Lekaj, duke bërë të qartë se Ramush Haradinaj nuk do ta udhëheqë më listën zgjedhore.

Kujtojmë se muaj më parë edhe vet Haradinaj kishte a treguar se Ardian Gjini do të jetë kandidat për kryeministër.

“Ardian Gjini do t’i prijë listës sonë, po e them Ardian Gjini do të jetë mandatar për kryeministër”, kishte thënë Haradinaj. /Telegrafi/

