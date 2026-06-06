EXFIS – siguria dhe saktësia që qëndron pas çdo furnizimi
Çdo ditë, mijëra qytetarë ndalen për të furnizuar automjetet e tyre, pa menduar shumë për atë që ndodh pas një pompe derivatesh. Por pas këtij veprimi të zakonshëm, qëndron një proces i tërë që kërkon kontroll, saktësi dhe përkushtim në çdo hap.
Në këtë zinxhir që nis nga magazinimi dhe vazhdon te transporti e shpërndarja, çdo detaj ka rëndësi. Saktësia në matje, funksionimi korrekt i pajisjeve dhe mirëmbajtja e vazhdueshme janë elemente kyçe që ndikojnë drejtpërdrejt në cilësinë e shërbimit që merr konsumatori në fund
Pikërisht në këtë aspekt, EXFIS ndërton qasjen e saj operacionale – duke e trajtuar çdo fazë si pjesë të një sistemi të integruar ku siguria dhe besueshmëria janë në qendër. Nga depot e magazinimit deri te pikat e furnizimit dhe operimet në aviacion, kompania funksionon mbi një organizim që synon kontroll të plotë të procesit.
Një histori që ndërton besim ndër vite
Me sloganin “Trusted Fueling Partner Since 1991”, EXFIS mbështetet mbi një eksperiencë disa dekadëshe në treg. E themeluar në vitin 1991, kompania është një grup privat që operon në tregtimin dhe furnizimin fizik të produkteve të naftës.
Me seli në Ballkan, EXFIS është sot një ofrues i konsoliduar i shërbimeve të karburanteve në Evropën Qendrore dhe Lindore, me tregje kyçe në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni të Veriut, Rumani dhe Bullgari. Paralelisht, kompania ka zgjeruar praninë edhe në Gjermani, Poloni dhe shtetet baltike, si dhe operon globalisht përmes platformave në SHBA dhe angazhimeve në Lindjen e Mesme dhe Afrikë.
Shërbime të integruara në disa sektorë
Një nga elementet që e dallon EXFIS është gama e gjerë e shërbimeve, të ndërtuara për të mbuluar industri të ndryshme dhe nevoja komplekse:
- Furnizim me karburant (Fuel Supply) – për biznese, institucione dhe konsumatorë
- Aviacion – furnizim për avionë sipas standardeve ndërkombëtare
- Mbrojtje (Defense) – operime në mjedise me kërkesa të larta sigurie
- Retail – rrjet i pikave të karburantit për konsumatorët e përditshëm
- Naval – furnizim për sektorin detar
- Logjistikë – transport dhe menaxhim i zinxhirit të furnizimit
- Pajisje për karburant (Fuel Equipment) – sisteme dhe teknologji mbështetëse
- Shërbime financiare – zgjidhje që lehtësojnë operimet dhe partneritetet
Këto shërbime mbështeten nga terminale të brendshme, logjistikë globale dhe sisteme të certifikuara të cilësisë, duke krijuar një model të integruar operimi.
Cilësia që matet dhe kontrollohet
Për EXFIS, cilësia nuk mbetet vetëm në deklaratë. Ajo verifikohet përmes proceseve konkrete, përfshirë testimet laboratorike në Exfis Labs, sipas standardeve ndërkombëtare si ASTM, ISO dhe Energy Institute. Kjo qasje e bën të matshëm çdo aspekt të produktit dhe garanton që ai përmbush kriteret e kërkuara për përdorim të sigurt.
Në të njëjtën kohë, operimi sipas standardeve ISO 9001, ISO 14001 dhe ISO 45001, si dhe aplikimi i standardeve JIG në sektorin e aviacionit, reflekton një nivel disipline që kërkohet në industri ku nuk ka vend për improvizim.
Përkushtimi në detaje që bën diferencën
Përkushtimi ndaj detajeve shihet edhe në mirëmbajtjen e vazhdueshme të sistemeve të furnizimit dhe funksionimin korrekt të pajisjeve – elemente që sigurojnë që çdo litër të jetë i saktë dhe çdo shërbim i qëndrueshëm.
Në thelb, ajo që për klientin duket si një ndalesë e zakonshme, për EXFIS përfaqëson një përgjegjësi të përditshme, të menaxhuar me kujdes në çdo nivel.
Sepse në një industri ku besimi fitohet në çdo furnizim, saktësia dhe siguria mbeten standardi që bën diferencën.