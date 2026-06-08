Të paktën 19 persona kanë humbur jetën pasi një tërmet me magnitudë 7.8 ballë goditi brigjet e Filipineve.

“Priten lëkundje të papritura dhe dëme”, tha Këshilli Kombëtar i Reduktimit dhe Menaxhimit të Rrezikut nga Fatkeqësitë.

Më shumë se 200 persona janë lënduar gjithashtu gjatë katastrofës natyrore.



Alarme për cunami u lëshuan në Filipine, Indonezi, Japoni dhe Australi, megjithëse disa u anuluan pas disa orësh.

Tërmeti shkaktoi shembjen e shumë ndërtesave, pamje të cilat u shpërndanë në rrjete sociale.



Presidenti filipinas Ferdinand Marcos Jr. tha: “U kam udhëzuar të gjitha agjencitë përkatëse qeveritare që të veprojnë menjëherë”.

Presidenti konfirmoi gjithashtu se kishte urdhëruar anulimin e të gjitha mësimeve "deri në njoftim të mëtejshëm" pas tërmetit "të fortë".

"Siguria e fëmijëve tanë është e para", shtoi ai. /Telegrafi/



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