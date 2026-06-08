Momenti kur ndërtesat shemben nga tërmeti 7.8 ballë në Filipine
Të paktën 19 persona kanë humbur jetën pasi një tërmet me magnitudë 7.8 ballë goditi brigjet e Filipineve.
“Priten lëkundje të papritura dhe dëme”, tha Këshilli Kombëtar i Reduktimit dhe Menaxhimit të Rrezikut nga Fatkeqësitë.
Më shumë se 200 persona janë lënduar gjithashtu gjatë katastrofës natyrore.
Building collapses in General Santos, Philippines following powerful earthquake. pic.twitter.com/0HvQJLHn9W
— Fanya Mambo Africa (@FanyaMambo254) June 8, 2026
Alarme për cunami u lëshuan në Filipine, Indonezi, Japoni dhe Australi, megjithëse disa u anuluan pas disa orësh.
Tërmeti shkaktoi shembjen e shumë ndërtesave, pamje të cilat u shpërndanë në rrjete sociale.
VIDEO: Building collapsed in General Santos, Philippines following the powerful M7.8 earthquake that struck near Burias. pic.twitter.com/EzdlGjed5t
— NV Intel™ (@nvintel) June 8, 2026
Presidenti filipinas Ferdinand Marcos Jr. tha: “U kam udhëzuar të gjitha agjencitë përkatëse qeveritare që të veprojnë menjëherë”.
Presidenti konfirmoi gjithashtu se kishte urdhëruar anulimin e të gjitha mësimeve "deri në njoftim të mëtejshëm" pas tërmetit "të fortë".
"Siguria e fëmijëve tanë është e para", shtoi ai. /Telegrafi/
Just awful!
This is just one of the buildings I've seen collapse after the M7.8 earthquake in the Philippines. This is in General Santos City...pic.twitter.com/SdOA0HlwON
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 8, 2026