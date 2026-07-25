Trump fluturoi nga Turqia me një Air Force One të vjetër pas një kërcënimi të besueshëm nga Irani dhe ‘proksit’ e tij
Presidenti amerikan Donald Trump u largua nga samiti i NATO-s në Turqi në fillim të këtij muaji me aeroplanin e vjetër Air Force One - në vend të aeroplanit më të ri të dhuruar nga Katari - pas një kërcënimi të besueshëm ndaj presidentit nga Irani dhe grupet aleate të ndërmjetësuara, thanë zyrtarët amerikanë për CBS News.
Zyrtarët i thanë CBS News se SHBA-të zbuluan një komplot të besueshëm për të qëlluar një raketë në aeroplan. Pas marrjes së inteligjencës, Shërbimi Sekret i SHBA-së kaloi shpejt në një strategji rezervë, transmeton Telegrafi.
Lajmi për kërcënimet nga ndërmjetësit iranianë u raportua për herë të parë nga The New York Times.
Trump fluturoi për në kryeqytetin turk, Ankara, me Air Force One të dhuruar rishtazi, një Boeing 747-8 me vlerë 400 milionë dollarë që SHBA-të e pranuan si dhuratë nga qeveria e Katarit vitin e kaluar dhe kaloi muaj duke e modifikuar atë për t'u përgatitur që të transportonte presidentin.
Por pasi samiti përfundoi, Trump fluturoi nga Ankaraja për në Mbretërinë e Bashkuar me Air Force One të vjetër, përpara se të kthehej në aeroplanin më të ri për të përfunduar udhëtimin e tij për në Shtetet e Bashkuara.
Shkëmbimi ngriti pyetje në lidhje me sigurinë e aeroplanit të ri të presidentit. Në atë kohë, CBS News raportoi se ai e përdori aeroplanin e vjetër me sugjerimin e Shërbimit Sekret si një masë paraprake gjatë luftës SHBA-Iran.
Aeroplanët e vjetër që shërbejnë si Air Force One kanë teknologji laseri për të verbuar një raketë hyrëse, një sistem që mund të keqdrejtojë municionet hyrëse dhe teknologji të tjera devijimi, thanë burime të njohura me çështjen për CBS News në fillim të këtij muaji.
Nuk është e qartë se çfarë sistemesh janë në bordin e aeroplanit më të ri të Katarit.
Në fillim të kësaj jave, Shtëpia e Bardhë tha se Trump do të vazhdojë të fluturojë në aeroplanin e vjetër ndërsa 747 i ri përmirësohet.
"Air Force One i ri është plotësisht i sigurt për udhëtimet e presidentit, por do të marrë përmirësime dhe përmirësime shtesë në vjeshtë, të cilat do të duhen afërsisht një muaj për t'u përfunduar. Gjatë asaj kohe, Presidenti do të fluturojë me Air Force One të vjetër", tha sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt në një deklaratë për CBS News.
Trump u tha gazetarëve se aeroplani tashmë "ka shumë aftësi", por do të "maksimizohet" gjatë muajit të ardhshëm.
Ndërsa lufta me Iranin përshkallëzohet sërish, presidenti ka pranuar kërcënimet e mundshme iraniane për sigurinë e tij. Më herët këtë muaj, ai shkroi në Truth Social se 1,000 raketa ishin "të kyçura dhe të ngarkuara" për përdorim të menjëhershëm nëse Irani përpiqet ta vrasë atë.
"Urdhrat janë dhënë tashmë dhe Ushtria Amerikane është e gatshme, e gatshme dhe e aftë, për një periudhë njëvjeçare, me mundësi zgjatjeje, të shkatërrojë plotësisht të gjitha zonat e Iranit", shkroi Trump. /Telegrafi/