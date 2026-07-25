Sensacioni dhe portieri më i mirë i Kupës së Botës gjen punë të re në moshën 40-vjeçare, nënshkruan me klubin ikonik
Portieri më i mirë i Kampionatit Botëror 2026, që përfundoi së fundmi, Vozinha, do të bëhet lojtar i ri për klubin ikonik kilian, Colo Colo.
Portieri i Përfaqësueses së Kepit të Gjelbër do të gjejë kështu një punë të re pas performancave të tij mbresëlënëse në Kupën e Botës, ku u zgjodh si portieri më i mirë i turneut.
“Detajet e fundit po bien dakord, por ne tashmë kemi konfirmim nga shoqëruesit e tij dhe përfaqësuesi i tij se është arritur një marrëveshje pas propozimit që i dërguam”.
“Do të doja t'i diskutoja detajet më vonë. Së pari, dua të konfirmoj që Vozinha do të jetë lojtar i Colo Colo. Ai do të vijë në Kili, do t'i nënshtrohet ekzaminimeve të nevojshme mjekësore dhe më pas do të paraqitet këtu në stadiumin Monumental”, ka thënë presidenti i Colo Colos, Anibal Mosa.
“Tenemos un acuerdo con Vozinha” confirma Aníbal Mosa.
Colo Colo suma al experimentado arquero de Cabo Verde. @Cooperativa
— Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) July 24, 2026
Colo Colo ka qenë kampion i Kilit plotë 34 herë, ka fituar Kupën 14 herë dhe Superkupën katër herë. Ata gjithashtu kanë një trofe të Kupës Libertadores dhe u mposhtën në finale nga Crvena Zvezda në Kupën e Botës për Klube më 1991.
40-vjeçari ishte pa klub në Kupën e Botës sepse kontrata e tij me Chaves skadoi, dhe ai luajti gjithashtu për Trencin, AEL Limassol, Gil Vicente dhe Zimbra në Evropë, si dhe për Progresso në Angola dhe CS Mindelans dhe Batuque në vendlindjen e tij.
Për ekipin kombëtar të Kepit të Gjelbër, ai mbrojti në 92 ndeshje dhe pësoi 86 gola, si dhe mbajti portën e paprekur në 37 ndeshje.
Në Kupën e Botës, ai mbrojti në katër ndeshje dhe pësoi katër gola, dhe skuadra e tij nuk humbi asnjë ndeshje në pjesën e rregullt të ndeshjes, edhe pse luajti kundër finalistëve të Kupës së Botës, Spanjës dhe Argjentinës. /Telegrafi/