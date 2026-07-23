Nga 5 deri në 32 milionë ndjekës, zbulohen 10 lojtarët që patën rritjen më të madhe në Instagram
Portieri i Kepit të Gjelbër, Vozinha, ishte padyshim fituesi më i madh në Instagram në Kupën e Botës, duke kaluar nga 30 mijë ndjekës në pothuajse 30 milionë.
40-vjeçari dhe ekipi i tij kombëtar ishin një nga historitë më të mëdha të suksesit të turneut, pasi arritën në fazën e 1/16-tës.
Kepi i Gjelbër mbeti i pamposhtur në fazat e grupeve, duke e hapur me një barazim pa gola kundër Spanjës, përpara një humbjeje të ngushtë 3-2 në kohën shtesë kundër Argjentinës në fazën eliminatore.
Paraqitjet e jashtëzakonshme të Vozinhas e bënë atë të përfshihej në ekipin e turneut dhe historia e tij frymëzuese u bë jehonë e tifozëve .
Ndjekësit e tij u rritën me një shifër marramendëse prej 97,900 për qind dhe tani ai ka 29.4 milionë ndjekës.
Por, çuditërisht kjo nuk ishte rritja më e madhe e përgjithshme, pasi numri i ndjekësve të Erling Haaland të Norvegjisë u rrit me 32.1 milionë, duke shkuar në një total prej 72.7 milionë ndjekësish.
Haaland ishte një figurë jashtëzakonisht e njohur me tifozët gjatë turneut me personalitetin e tij qesharak dhe sensin e tij të shkëlqyer të humorit.
Ai i emocionoi tifozët në Kupën e Botës pasi udhëhoqi “Viking Row” të Norvegjisë pasi ata mposhtën Brazilin për të arritur në çerekfinale, duke mbajtur veshur një kapelë tradicionale Vikingësh dhe duke i rënë tupanit.
Haaland dhe Vozinha kryesuan listën e Instagram, por u pasuan nga anglezi Jude Bellingham, numri i të cilit u rrit me 12 milionë nga 41.3 milionë në 53.3 milionë.
Bellingham ishte lojtari më i mirë i Anglisë në turne, pasi shtatë golat e tij ndihmuan ekipin të arrinte në gjysmëfinale.
Cristiano Ronaldo gjithashtu pati një rritje të numrit të ndjekësve, pavarësisht se kishte 665.6 milionë para fillimit të turneut. Tani ai ka 677 milionë.
Fituesi i Kupës së Botës, Lamine Yamal, pa një rritje të ngjashme, pasi totali i tij u rrit me 11 milionë në 54.3 milionë, ndërsa ai i nën-kampionit Lionel Messi u rrit me 7.5 milionë nga 506.5 milionë në 514 milionë ndjekës.
Ylli adoleshent i Meksikës , Gilberto Mora, gjithashtu gëzoi një rritje të famës, pasi kaloi nga 1.1 milion ndjekës në 7.7 milion.
Sulmuesi francez, Michael Olise, vazhdoi rritjen e popullaritetit të tij me 5.7 milionë ndjekës shtesë duke shkuar në një total prej 10.9 milionësh.
Edhe dështimi i Real Madridit, Endrick, shkoi nga 18.3 milionë në 23.9 milionë – pavarësisht se nuk ishte titullar në asnjë ndeshje për Brazilin. /Telegrafi/