Zgjerohet lufta në Lindjen e Mesme, Arabia Saudite godet Houthit në Jemen
Arabia Saudite kreu të premten sulme ajrore ndaj provincës Hodeidah në Jemen, e cila kontrollohet nga rebelët Houthit, duke shënuar një tjetër përshkallëzim të tensioneve në rajonin e Detit të Kuq.
Sipas televizionit Al-Masirah, i cili është nën kontrollin e Houthive, sulmet kishin në shënjestër objektet e autoriteteve të telekomunikacionit dhe ishullin Kamaran. Deri më tani nuk janë raportuar viktima, ndërsa autoritetet nuk kanë bërë të ditur shkallën e dëmeve materiale.
Sulmet erdhën vetëm disa orë pasi mediat shtetërore saudite njoftuan se anija saudite "NCC MASA" kishte pësuar dëmtime të lehta në trup gjatë lundrimit në Detin e Kuq. Sipas autoriteteve saudite, anija vazhdoi udhëtimin pasi u konfirmua se ishte e sigurt për lundrim.
Një ditë më parë, Houthit morën përgjegjësinë për sulmet ndaj dy anijeve të tjera saudite, "Encela" dhe "Laylia", duke pretenduar se përdorën raketa balistike, raketa lundruese dhe dronë.
Përshkallëzimi i situatës vjen pasi Houthit shpallën një bllokadë detare ndaj anijeve saudite që kalojnë përmes ngushticës strategjike Bab al-Mandab. Grupi paralajmëroi se çdo anije tregtare që përdor portet saudite për ngarkim ose shkarkim mund të konsiderohet objektiv ushtarak, pavarësisht kombësisë apo destinacionit të saj.
Houthit e justifikuan vendimin duke akuzuar Arabinë Saudite se po vendos bllokadë ndaj zonave të Jemenit të kontrolluara nga qeveria e njohur ndërkombëtarisht.
Nga ana tjetër, Riadi i hodhi poshtë këto akuza, duke bërë të ditur se portet jemenase të Hodeidah, Salif dhe Ras Isa kanë pranuar mbi 300 anije me ushqime, karburant dhe materiale ndërtimore gjatë gjysmës së parë të vitit 2026. Autoritetet saudite theksuan se masat aktuale synojnë vetëm zbatimin e kufizimeve të Kombeve të Bashkuara për të parandaluar kontrabandën e armëve.
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi gjithashtu se ka vendosur masa shtesë sigurie për anijet që kalojnë nëpër Bab al-Mandab dhe paralajmëroi një përgjigje të vendosur ndaj çdo kërcënimi ndaj lundrimit detar.
Megjithatë, më vonë gjatë ditës, Houthit sqaruan se nuk e kanë mbyllur plotësisht ngushticën Bab al-Mandab, duke theksuar se masat e tyre janë të drejtuara vetëm ndaj anijeve të lidhura me Arabinë Saudite dhe jo ndaj gjithë trafikut ndërkombëtar detar. /Telegrafi/