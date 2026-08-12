Ministri izraelit, Katz: Nuk do të tërhiqeni nga Libani, Siria dhe Gaza
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, ka deklaruar se Izraeli nuk planifikon të tërhiqet nga zonat që i konsideron “zona sigurie” në Liban, Siri dhe Gaza.
“Ne nuk do të tërhiqemi – as nga Libani, as nga Siria dhe as nga Gaza – nga zonat e sigurisë. Kjo është politika jonë dhe do ta vazhdojmë atë”, tha ai.
Katz e përshkroi praninë e forcave izraelite si pjesë të strategjisë së sigurisë së vendit, duke theksuar se ushtria duhet të qëndrojë në territoret përtej kufirit për të parandaluar kërcënimet ndaj Izraelit.
“Ne jemi këtu lart, ata janë atje poshtë. Banorët janë jashtë, ushtarët janë brenda dhe shtëpitë janë shkatërruar”, deklaroi ministri izraelit.
Ai ka përsëritur edhe më herët se Izraeli synon të mbajë trupat në zonat e sigurisë në Liban, Siri dhe Gaza, duke argumentuar se ato janë të nevojshme për mbrojtjen e kufijve dhe komuniteteve izraelite.
Deklarata vjen në një kohë tensionesh të vazhdueshme në rajon dhe ndërsa çështja e pranisë ushtarake izraelite në këto territore mbetet një nga pikat kryesore të përplasjes me aktorët rajonalë dhe ndërkombëtarë. /Telegrafi/