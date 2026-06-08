Pronat e javës në Telegrafi Real Estate: Banesa, shtëpi dhe truall me potencial investimi
Telegrafi Real Estate sjell përzgjedhjen javore të pronave që kanë marrë më shumë vëmendje, duke përfshirë banesa, shtëpi familjare dhe mundësi investimi në lokacione të zhvilluara dhe me potencial të mirë për të ardhmen.
Në këtë listë përfshihet banesa 117m² në shitje te Rruga C, një pronë e përshtatshme për familje që kërkojnë hapësirë të bollshme dhe organizim funksional. Lokacioni në një zonë të zhvilluar të Prishtinës e bën këtë banesë praktike për jetesë të përditshme, me qasje të lehtë në shërbime, rrugë kryesore dhe hapësira urbane.
Për ata që kërkojnë shtëpi pranë qytetit, shtëpia 200m² në shitje në Veternik ofron kombinim të mirë mes hapësirës, qasjes së lehtë dhe ambientit më të qetë për banim. Oborri i gjelbëruar i jep pronës vlerë shtesë, sidomos për familjet që duan më shumë privatësi dhe mundësi për shfrytëzim të jashtëm.shtëpia 220m² në Lagjen Qëndresa, e cila dallohet për hapësirën familjare dhe lokacionin në një zonë të qetë. Me organizim të përshtatshëm për jetesë afatgjatë, kjo pronë është një alternativë e mirë për familjet që kërkojnë rehati, funksionalitet dhe ambient më të balancuar banimi. truallin 97.51 ari në Sllatinë të Madhe, i pozicionuar pranë Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës. Për shkak të sipërfaqes dhe lokacionit strategjik, kjo pronë paraqet mundësi të mirë për investim, zhvillim biznesor apo projekte të ndryshme ekonomike.
Truall 97.51 ari në shitje në Sllatinë të Madhe - mundësi investimi pranë Aeroportit të Prishtinës #15586
Këto prona tregojnë qartë se interesimi në treg vazhdon të jetë i orientuar drejt hapësirave funksionale, lokacioneve të përshtatshme dhe mundësive që ofrojnë vlerë si për banim, ashtu edhe për investim.
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