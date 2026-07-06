Plan B Creative e vendos biznesin tuaj në ekranet digjitale të aeroportit
Në një kohë kur bizneset kërkojnë mënyra më të zgjuara për t’u prezantuar para audiencës së duhur, reklamat digjitale në aeroport janë kthyer në një nga format më efektive të komunikimit vizual. Me qarkullim të lartë njerëzish, audiencë ndërkombëtare dhe hapësira me ekspozim të vazhdueshëm, aeroporti ofron një mundësi të veçantë për brendet që duan të duken më serioze, më prezente dhe më afër klientëve potencialë.
Plan B Creative u ofron bizneseve mundësi reklamimi në hapësira digjitale të aeroportit, duke i ndihmuar ato të ndërtojnë prezencë më të fortë në një ambient ku mesazhi shihet nga udhëtarë, profesionistë, diaspora dhe vizitorë të ndryshëm. Ky lloj reklamimi është veçanërisht i rëndësishëm për kompanitë që synojnë tregun zviceran, komunitetin shqiptar në diasporë apo audienca ndërkombëtare që lëvizin për biznes, turizëm dhe qëllime të tjera.
Përmes reklamave digjitale në aeroport, bizneset mund të komunikojnë më qartë ofertat, shërbimet, kampanjat apo identitetin e tyre. Formati vizual, lokacioni dhe ritmi i lëvizjes së audiencës e bëjnë këtë kanal të përshtatshëm për brende që duan të lënë përshtypje të shpejtë dhe profesionale.
Plan B Creative e trajton këtë formë reklamimi si pjesë të një strategjie më të gjerë komunikimi. Përveç reklamave në aeroport, agjencia ofron edhe shërbime të tjera si branding, video ads, digital marketing, web development dhe ekspozim në hapësira publike e mediale. Kjo u mundëson bizneseve të kenë një prezencë më të koordinuar në kanale të ndryshme, duke ruajtur të njëjtin identitet dhe të njëjtin mesazh.
Me bazë në Zvicër dhe fokus të veçantë te tregu shqiptar dhe ai ndërkombëtar, Plan B Creative synon t’u ofrojë bizneseve zgjidhje kreative që rrisin dukshmërinë dhe e bëjnë komunikimin më profesional.
Për bizneset që duan të shihen në vende me qarkullim të lartë dhe të ndërtojnë prezencë më të dallueshme, reklamat digjitale në aeroport përmes Plan B Creative janë një mundësi e vlefshme për t’u afruar me audiencën e duhur.
Për më shumë informata, kontaktoni Plan B Creative:
Tel: +41 78 935 44 02
Email: info@planbcreative.ch
Adresa: Lerzenstrasse 10, 8953 Dietikon, Switzerland