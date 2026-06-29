Bli në Emona Center dhe hyr në garë për shpërblimet e WINFEST 2026
WINFEST 2026 po vjen në Emona Center, duke sjellë një mundësi të veçantë për të gjithë klientët që blejnë te brendet pjesëmarrëse. Nga data 30 qershor deri më 15 shtator, çdo blerje mund të kthehet në kupon pjesëmarrës dhe t’i afrojë klientët me disa nga shpërblimet më të kërkuara të vitit.
Nën moton “Blej dhe fito”, WINFEST 2026 sjell një fond atraktiv shpërblimesh për klientët e Emona Center. Në këtë edicion do të dhurohen 500 voucherë nga 50 euro, 10 Dyson Multi Styler, 10 MacBook, 10 iPhone 17 Pro, 20 shpërblime cash nga 500 euro, si dhe shpërblimi kryesor: një Renault Captur.
Pjesëmarrja është e thjeshtë: gjatë periudhës 30 qershor – 15 shtator, sa herë që blini nga brendet pjesëmarrëse në Emona Center, merrni kuponin tuaj dhe bëheni pjesë e garës. Sa më shumë blerje, aq më shumë kupona; sa më shumë kupona, aq më shumë mundësi për të fituar.
WINFEST 2026 e bën përvojën e blerjes në Emona Center edhe më shpërblyese, duke u dhënë klientëve mundësinë që blerjet e tyre të përditshme t’i afrojnë me çmime të mëdha.
Ju mund të na vizitoni në këto qytete: Prishtinë, Mitrovicë, Vushtrri, Fushë Kosovë, Ferizaj, Lipjan dhe Obiliq.
Çdo blerje në Emona Center mund t’ju afrojë më shumë me një shpërblim nga WINFEST 2026 – merrni kuponin tuaj dhe hyni në garë nga 30 qershori deri më 15 shtator.