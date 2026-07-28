Aksident në Portin e Durrësit, kamioni përplas shoferin nga Kosova - dërgohet me urgjencë në spital
Një drejtues kamioni është përplasur aksidentalisht në portin e Durrësit nga një tjetër kamion.
Aksidenti ka ndodhur mëngjesin e sotëm kur shoferi me origjinë nga Kosova, po qëndronte në këmbë kur u përplas në mënyrë të papritur nga një drejtues kamioni.
Mësohet se ai ka përfunduar në spital ku po merr trajtimin e nevojshëm.
Forcat e policisë kanë mbërritur në vendngjarje për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. /euronews/
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