Video virale me AI për Ramën, Zvërnecin dhe flamingot – ja si reagon kryeministri i Shqipërisë
Shqipëria prej disa ditësh është përfshirë nga protesta masive si shenjë pakënaqësie ndaj projektit për ndërtimin e një resorti luksoz në zonën e Zvërnecit, Ishullit të Sazanit dhe Lagunës së Nartës.
Kjo zonë bregdetare përbën një habitat të rëndësishëm për shpendët shtegtarë, përfshirë flamingot, të cilët janë shndërruar edhe në simbol të protestave që po zhvillohen në Tiranë.
Në këtë kontekst, qytetarët kanë krijuar një video me Inteligjencë Artificiale, ku shfaqet kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, i veshur me fund, taka dhe sytjena, me simbolin e flamingos.
Videoja është shpërndarë gjerësisht në rrjet, ndërsa Rama ka reaguar me ironi duke e rishpërndarë në llogarinë e tij në Instagram, shoqëruar me mbishkrimin: “Kush e ka bërë, hallall. Na falni per vonesen, po po numeroja sa ishim dje. Çudi si nuk me dolen 2000.
Sic tha nje miku im:” Kce tash f*** ****h
Hahahahahhahahahahahahahhahahahahahahhahahahahahahahahahha".
Kujtojmë se kryeministri Rama e ka mbështetur projektin, i cili është kundërshtuar nga qytetarë dhe aktivistë përmes protestave masive në Tiranë gjatë javës së fundit.
Kompleksi turistik bregdetar është planifikuar nga një kompani e lidhur me Jared Kushner, dhëndrin e Presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump.
Projekti përfshin ndërtimin e hoteleve në ishullin e pabanuar të Sazanit dhe në zonën e mbrojtur bregdetare të Vjosa-Nartës, një lagunë që është habitat për flamingot, fokat dhe vend folezimi për breshkat e detit në komunitetin jugor të Zvërnecit.