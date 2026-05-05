Vjosa Osmani bartëse e listës? Abdixhiku: Renditja nuk është problem për mua
Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka deklaruar se partia është e fokusuar në ndërtimin e një liste fituese për zgjedhjet e 7 qershorit dhe se bashkëpunimi i brendshëm politik mbetet prioritet.
I pyetur nëse do t’ia lëshojë vendin e renditjes në listë Vjosa Osmanit, Abdixhiku tha se kjo nuk paraqet asnjë problem për të.
“Pa asnjë problem, për mua besoj që Vjosa Osmani duhet të jetë kandidatja më e shkëlqyeshme dhe më e duhura për presidente të Kosovës. Besoj që populli e do një gjë të tillë dhe jam i gatshëm që bashkë me kolegët dhe LDK t’ia mundësojmë vetes dhe popullit të Kosovës një kandidaturë të tillë. Prandaj renditja në listë për mua nuk është problem fare”, ka deklaruar Abdixhiku.
Abdixhiku ka përgënjeshtruar raportimet se Osmani ka vendosur paraprakisht kushte për bashkëpunim.
“Asnjë kusht me Vjosën nuk e kemi pasur. Nuk është relacion kushtëzimesh, është relacion i kuptimit të nevojës së përbashkimit të të gjithëve brenda LDK-së, dhe ky nënkupton që ne ndërtojmë relacione mbi mirëbesim”, ka thënë ai.
Sipas Abdixhikut, bashkëpunimi politik do të vazhdojë brenda një liste të përbashkët në kuadër të LDK-së, me synim rezultat të suksesshëm në procesin zgjedhor.
“I njoftova kryesinë, votuam dhe u dakorduam që të formalizojmë tash e tutje bashkëpunimin me Vjosa Osmanin për garimin e përbashkët në zgjedhjet e ardhshme”, deklaroi Abdixhiku, duke kërkuar t'i jepet edhe disa ditë kohë që të finalizohet kjo. /Telegrafi/