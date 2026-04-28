Kurti: LDK të vijë me 15 nënshkrime dhe emrin e kandidatit për president, dhe të hyjë në garë
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka deklaruar në një konferencë të dytë për media se kandidatja për presidente, Feride Rushiti, i ka votat e nevojshme për t’u zgjedhur presidente, pavarësisht mungesës së kuorumit në Kuvend.
Kurti u shpreh se kjo, sipas tij, është dëshmuar në votimin e djeshëm në Kuvend, ku e kanë votuar 63 deputetë.
Ai tha gjithashtu se ka komunikuar me një tjetër kandidate, Hatixhe Hoxha, e cila, sipas tij, është pajtuar të tërhiqet nga gara nëse arrihet një marrëveshje politike me nënshkrime nga LDK-ja.
“Kam komunikuar me kandidaten Hatixhe Hoxha, ajo është dakorduar të tërhiqet nga kandidatura nëse LDK sjell 15 nënshkrime në Kuvend dhe LVV sjell 15 nënshkrime, dhe me këtë do të kishim një kandidat nga shoqëria civile dhe një tjetër nga propozimi”, tha Kurti.
Ai i bëri thirrje LDK-ë që të sjellë 15 nënshkrime me emrin e kandidatit për president, duke theksuar se në këtë mënyrë, sipas tij, procesi do të vazhdonte pa u shkuar në zgjedhje të reja.
“Pres që LDK t’i sjellë 15 nënshkrime me emrin e kandidatit për president. Në këtë mënyrë i futemi garës sonte që të mos shkojmë në zgjedhje”, u shpreh Kurti.
Ai shtoi se nënshkrimet mund të jenë edhe më pak se 15, por duhet të ketë një propozim të qartë për të vazhduar procesin në Kuvend.