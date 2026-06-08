Përfundojnë punimet për sanimin e rrëshqitjes së dheut në Carralevë, rruga hapet për qarkullim
Ministri në detyrë i Infrastrukturës dhe Transportit, Dimal Basha, ka njoftuar për përfundimin e punimeve për sanimin e rrëshqitjes së dheut në Carralevë, e cila sipas tij kishte rrezikuar seriozisht trupin e rrugës dhe sigurinë e qytetarëve.
Ai ka bërë të ditur se ka qenë i pranishëm në përfundimin e punimeve, së bashku me kryetarin e Komunës së Shtimes, Qemajl Aliu.
Basha ka theksuar se intervenimi është bërë menjëherë pas marrjes së detyrës, duke e cilësuar rastin si prioritet për institucionet përgjegjëse.
Në deklarimin e tij, ministri në detyrë ka thënë: “Kjo rrëshqitje rrezikonte të dëmtonte tërësisht trupin e rrugës dhe paraqiste rrezik serioz për qytetarët që e shfrytëzojnë këtë aks rrugor”.
Ai ka shtuar se procedurat janë përshpejtuar në koordinim me administratën për të realizuar sanimin në kohë të shkurtër.
Në njoftim thuhet: “Menjëherë pas marrjes së detyrës, në koordinim me administratën, kemi vepruar me prioritet të lartë, duke përshpejtuar procedurat dhe realizuar sanimin e dëmit në kohë rekord”.
Sipas Bashës, rruga tashmë është plotësisht e hapur dhe e sigurt për qarkullim.
“Vazhdojmë me punë të mira e të mbara,” ka thënë ai në fund të deklaratës. /Telegrafi/