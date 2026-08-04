Policia në Shtime sekuestron mbi 3 gramë marihuanë, një person intervistohet
Policia në Shtime ka sekuestruar 3.42 gramë substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuanë.
Sipas komunikatës së Drejtorisë Rajonale të Policisë në Ferizaj, rasti ka ndodhur më 4 gusht 2026, rreth orës 00:55, në fshatin Gllavicë, gjatë zbatimit të planit operativ “Vera 2026”.
Hetuesit e narkotikëve të Stacionit Policor në Shtime kanë ndaluar për kontroll një automjet me targa të huaja. Gjatë legjitimimit janë identifikuar shoferi, A.T., 19-vjeçar, dhe një pasagjer 20-vjeçar.
Fillimisht, gjatë kontrollit janë gjetur letra për mbështjelljen e cigareve, ndërsa më pas në automjet është gjetur një pako letrash, brenda së cilës ndodhej substanca e dyshuar narkotike me peshë 3.42 gramë.
Të dy personat janë shoqëruar në Stacionin Policor në Shtime, ndërsa shoferi është intervistuar në cilësinë e të dyshuarit.
Për rastin është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka autorizuar inicimin e rastit penal në procedurë të rregullt për veprën “Posedim i substancave narkotike, psikotrope ose analoge”. /Telegrafi/