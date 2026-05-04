Të paktën 10 persona u qëlluan me armë zjarri në një aktivitet plot me të rinj pranë Liqenit Arcadia në Oklahoma të dielën në mbrëmje, sipas raportimeve.

Policia rrethoi liqenin në Edmond rreth orës 9 të mbrëmjes, pasi shumë thirrje në 911 raportuan për të shtëna, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Po sipas tyre, të shtënat shpërthyen në një festë të madhe "Sunday Funday" ku shumë të rinj ishin të pranishëm.

Si pasojë, të paktën 10 persona u dërguan me ambulancë në spitale të shumta lokale në gjendje të ndryshme.

Policia tha se numri i të plagosurve mund të rritet pasi të tjerë që u plagosën u dërguan në spital me automjete personale.

Asnjë i dyshuar nuk është në paraburgim në këtë kohë, thanë policët.

Autoritetet theksuan se nuk ka kërcënim aktual për publikun pasi një hetim është ende duke vazhduar. /Telegrafi/

