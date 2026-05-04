U gjet helm në kavanozat e ushqimit Hipp, arrestohet një burrë në Austri
Një burrë është arrestuar në Austri pasi u gjet helm për minj në disa kavanoza ushqimi për fëmijë në raftet e supermarketeve në Evropën qendrore.
Policia e Burgenlandit tha se 39-vjeçari u arrestua në shtetin e Salzburgut, në perëndim të vendit, dhe po merret në pyetje, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Kjo vjen pasi një hetim u nis pas zbulimit të helmit në një kavanoz ushqimi për foshnje nga marka gjermane HiPP.
Kavanozi u ble në një supermarket në qytetin e Eisenstadt më 18 prill, njoftoi policia.
Si rezultat, HiPP tërhoqi të gjitha kavanozët e ushqimit për foshnje të shitur në supermarketet SPAR në Austri, duke përfshirë dyqanet SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR dhe Maximarkt, si masë paraprake, ndërsa shitësit në Sllovaki dhe Republikën Çeke gjithashtu hoqën nga shitja të gjitha kavanozët.
Pas arrestimit të burrit, HiPP tha në një deklaratë se ishte "shumë i lehtësuar" dhe do të ofrojë përditësime të mëtejshme kur të jenë në dispozicion më shumë detaje.
Zyra e prokurorit publik të Burgenlandit ka nisur një hetim për dyshime për "rrezikim të qëllimshëm të publikut". /Telegrafi/