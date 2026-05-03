Ukraina prezanton dronin e ri sulmues, të projektuar për të 'shkatërruar' mbrojtjen ajrore ruse
General Cherry, një nga kompanitë më të mëdha të teknologjisë së mbrojtjes në Ukrainë, ka zbuluar dronin e saj të parë sulmues me rreze të mesme veprimi, "Khmarynka", i cili thotë se mund të mbajë shtatë herë më shumë ngarkesë dhe ka dyfishin e rrezes së veprimit të dronëve standardë FPV.
Ndërsa kompania e paraqet sistemin si një përmirësim, vetë teknologjia nuk është e re.
Analogë të shumtë janë tashmë në tregun ukrainas.
Të gjithë janë të lehtë, me çmim rreth 1,000 dollarë, të aftë të mbajnë 5 deri në 8 kg municion në distanca deri në 50 km.
Khmarynka bën pjesë në një klasë më të gjerë të dronëve kamikazë me kosto të ulët, të projektuar për vendosje masive, duke përfshirë shterimin e mbrojtjes ajrore ruse dhe goditjen e objektivave të tilla si automjete të blinduara, depo dhe bunkerë këmbësorie.
"I lehtë, por më e rëndësishmja i lirë", tha Vitaliy Zaytsev, doktor i shkencave dhe profesor në inxhinierinë e aviacionit.
Khmarynka, emri i së cilës përkthehet në anglisht si "re", ka një hapje krahësh prej 196 centimetrash, një rreze maksimale deri në 50 kilometra dhe një kohë fluturimi deri në 60 minuta.
Mund të arrijë një shpejtësi maksimale prej 140 km/h.
Çmimi i dronit mbetet i pazbuluar. Për momentin, kompania tha se po u ofron falas Forcave të Mbrojtjes të Ukrainës një grup fillestar prej 150 dronësh për testim. /Telegrafi/