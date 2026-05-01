Trump: Kemi dy opsione në Iran, do të preferoja mos ta shpërtheja në erë
SHBA-të kanë dy zgjedhje për Iranin: T’i shpërthejnë plotësisht dhe t’i shkatërrojnë përgjithmonë, apo të përpiqen të bëjmë një marrëveshje?
Kështu është sipas presidentit amerikan, Donald Trump.
I pyetur nëse dëshiron ta “shpërthejë Iranin”, ai përgjigjet: “Preferoj të mos e bëj në baza njerëzore, por ky është opsioni”.
Trump tha gjithashtu se nuk është i shqetësuar se SHBA-së po i mbarojnë raketat, në dritën e raporteve se zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë kanë filluar të shqetësohen për inventarin.
"Në fakt, kemi më shumë se kurrë më parë, sepse në të gjithë botën kemi inventar dhe mund ta marrim nëse na nevojitet. Në të gjithë botën, kemi sasi të jashtëzakonshme inventari", deklaroi Trump.
"Jemi të pajisur, të mbyllur dhe të ngarkuar. Tani për tani, kemi më shumë se dyfishin e asaj që kishim kur filloi kjo", shtoi ai. /Telegrafi/