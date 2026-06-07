Të shtëna pranë kampit të ekipit të Anglisë në SHBA, nëntë të plagosur
Policia amerikane tha se disa persona u plagosën nga të shtënat me armë zjarri që ndodhën të shtunën në mëngjes pranë bazës së kombëtares së Anglisë për Kupën e Botës në Kansas City, Missouri.
Të paktën nëntë të rritur u dërguan në spitalet aty pranë pasi policia iu përgjigj një raporti për të shtëna me armë zjarri në Troost Avenue rreth orës 4 të mëngjesit të së shtunës, më pak se katër milje nga kampi bazë i Anglisë në Swope Soccer Village.
Të gjithë të plagosurit u dërguan në spitalet aty pranë me lëndime jo kërcënuese për jetën dhe pritet të mbijetojnë, tha në një deklaratë kapiteni Jake Becchina i departamentit të policisë së Kansas City.
Lojtarët dhe stafi i Anglisë nuk ishin në vendngjarje gjatë incidentit, pasi aktualisht po stërviten në Florida, transmeton Telegrafi.
Asnjë i dyshuar nuk është në paraburgim në këtë kohë, por departamenti i policisë së Kansas City po heton të shtënat, tha Becchina.
Në këtë kohë është e paqartë se çfarë ndodhi që çoi në të shtënat me armë.
Kate Fowler, e cila jeton pranë vendit të të shtënave, i tha Kansas City Star se ajo dhe burri i saj u zgjuan nga një vrimë plumbi në një dritare të përparme të shtëpisë së tyre.
Më vonë ajo mësoi se të shtënat kishin ndodhur midis orës 22:00 dhe 23:00 të premten, përveç të shtënave të së shtunës në mëngjes.
Fowler i tha gazetës se nuk është e pazakontë të dëgjosh të shtëna me armë në lagje të paktën një herë në javë.
"Janë thjesht rrethana të pafat me disa nga bizneset këtu përreth", i tha Fowler, Kansas City Star.
Megjithëse Anglia ka selinë në Kansas City, në kohën e të shtënave, ekipi ishte në Florida duke u përgatitur për një ndeshje miqësore kundër Zelandës së Re përpara fillimit të Kupës së Botës.
Të shtunën pasdite, Anglia mundi Zelandën e Re 1-0 në Tampa.
Anglia është ndër ekipet që zgjodhën Kansas Cityn si kampin e tyre bazë për shkak të vendndodhjes së tyre qendrore në mes të SHBA-së dhe cilësisë së ambienteve të tyre stërvitore.
Algjeria, Argjentina dhe Holanda janë gjithashtu të stacionuara në Kansas City. /Telegrafi/