Mbrëmje e tensionuar për Trumpin me gazetarët - sulme ndaj mediave dhe çmim për raportimin mbi Epsteinin
Presidenti amerikan, Donald Trump u përball me një mbrëmje të vështirë gjatë darkës së Shoqatës së Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë, ku fjalimi i tij para gazetarëve u shoqërua me momente të sikletshme, shaka pa shumë reagim dhe sulme ndaj mediave.
Trump foli për më shumë se një orë në hotelin Waldorf Astoria në Uashington, duke përsëritur kritikat e tij ndaj mediave, të cilat shpesh i ka quajtur “lajme të rreme”.
Ai gjithashtu sulmoi kundërshtarët politikë dhe akuzoi disa gazetarë për një qëndrim armiqësor ndaj tij.
Edhe pse presidenti amerikan u përpoq të mbante një atmosferë më të lehtë me disa batuta, disa prej tyre nuk morën reagimin e pritur nga publiku, duke krijuar momente heshtjeje në sallë.
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Një nga momentet më të sikletshme të mbrëmjes erdhi gjatë ndarjes së çmimeve për gazetari, kur një ekip i Wall Street Journal u vlerësua për një raportim lidhur me një letër të pretenduar që Trump thuhet se ia kishte shkruar pedofilit të ndjerë, Jeffrey Epstein për ditëlindjen e tij të 50-të.
Trump, i cili ka mohuar pretendimet për këtë letër, u detyrua të qëndronte në skenë dhe t’u jepte dorën gazetarëve që morën çmimin.
“Kjo nuk ishte një mbrëmje e lehtë”, tha lideri amerikan, duke u përpjekur të ulte tensionet dhe duke deklaruar se respekton punën e shumicës së gazetarëve.
Ngjarja u mbajt pas një ndërprerjeje të mëparshme të darkës së korrespondentëve, e cila ishte pezulluar për shkak të një incidenti sigurie.
Gjatë mbrëmjes së fundit, Trump vlerësoi punën e forcave të sigurisë dhe Shërbimit Sekret, duke theksuar se konfliktet politike duhet të zgjidhen përmes debatit dhe jo dhunës. /Telegrafi/