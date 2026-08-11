Trumpi luan golf nën mbrojtjen e sistemit raketor Avenger
Presidenti amerikan, Donald Trump po luan golf nën masa të shtuara sigurie, ndërsa pranë fushës ku po qëndron është vendosur një sistem i mbrojtjes ajrore AN/TWQ-1 Avenger, i cili shërben për mbrojtjen nga kërcënimet e mundshme ajrore.
Sistemi është vendosur në afërsi të fushës së golfit gjatë kohës që presidenti amerikan po zhvillon aktivitetin e tij. Prania e tij tregon nivelin e lartë të masave të sigurisë që ndërmerren për mbrojtjen e presidentit, edhe gjatë aktiviteteve private ose rekreative.
AN/TWQ-1 Avenger është një sistem amerikan i mbrojtjes ajrore me rreze të shkurtër, i projektuar për të mbrojtur forcat dhe objektet e rëndësishme nga kërcënimet ajrore. Sistemi është i montuar mbi një automjet dhe mund të zhvendoset shpejt në zona të ndryshme.
Avenger është i pajisur me raketa Stinger dhe një mitraloz të rëndë, duke i mundësuar angazhimin e objektivave ajrore në distanca të shkurtra. Sistemi mund të përdoret kundër helikopterëve, avionëve që fluturojnë në lartësi të ulët dhe kërcënimeve të tjera ajrore.
Sistemi mund të integrohet edhe me rrjetet e mbrojtjes ajrore, duke marrë të dhëna për objektivat dhe duke mundësuar reagim të shpejtë ndaj një kërcënimi.
Vendosja e një sistemi të tillë pranë Trumpit është veçanërisht e dukshme për shkak se bëhet fjalë për një aktivitet në një fushë golfi, ku presidenti amerikan shpesh kalon kohë jashtë angazhimeve zyrtare.
Masat e sigurisë për presidentin amerikan janë zakonisht shumë të gjera dhe përfshijnë Shërbimin Sekret, forcat lokale të sigurisë dhe, në varësi të situatës, edhe kapacitete ushtarake.
Prania e sistemit Avenger tregon se mbrojtja e hapësirës ajrore mund të jetë pjesë e masave të sigurisë edhe gjatë lëvizjeve të presidentit jashtë Shtëpisë së Bardhë. Megjithatë, vendosja e tij nuk do të thotë domosdoshmërisht se ekziston një kërcënim specifik në atë moment, pasi sisteme të tilla mund të dislokohen si masë parandaluese.
Trump njihet për pasionin e tij për golfin dhe ka përdorur shpesh fushat e golfit gjatë periudhave të pushimit ose jashtë orarit zyrtar. Për shkak të pozitës së tij si president i SHBA-së, çdo aktivitet i tillë shoqërohet me masa të veçanta sigurie.
Pamjet e një sistemi raketor pranë fushës së golfit kanë tërhequr vëmendje, pasi paraqesin një kombinim të pazakontë mes një aktiviteti rekreativ dhe një prej sistemeve ushtarake amerikane të mbrojtjes ajrore. /Telegrafi/
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