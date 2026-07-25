Gjashtë fëmijë dhe dy të rritur gjenden të vdekur pas një zjarri “të dyshimtë” në një shtëpi në Michigan
Tetë persona, përfshirë gjashtë fëmijë, u gjetën të vdekur pas një zjarri në një shtëpi në shtetin amerikan të Michiganit. Autoritetet thanë se disa prej viktimave kishin plagë të shkaktuara nga armët e zjarrit.
Policia dhe zjarrfikësit u thirrën pak para mesditës në një banesë në Grand Haven Township, në bregun lindor të liqenit Michigan. Pasi hynë në shtëpinë e përfshirë nga flakët, ekipet gjetën trupat e viktimave brenda.
Kapiteni Jacob Sparks nga Zyra e Sherifit të Qarkut Ottawa tha se hetimi është ende në fazat e para dhe se skena është "e ndërlikuar".
Fëmijët e viktimave ishin të moshës nga 5 deri në 15 vjeç, ndërsa identifikimi zyrtar i të gjithë viktimave ende nuk ka përfunduar, shkruan ap.
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Autoritetet nuk kanë bërë të ditur se sa prej viktimave kishin plagë plumbash, ndërsa shkaqet zyrtare të vdekjes pritet të përcaktohen pas autopsive.
Hetuesit e kanë cilësuar zjarrin si të dyshimtë dhe po shqyrtojnë mundësinë që ai të jetë shkaktuar qëllimisht.
Një nga pistat që po hetohet është edhe mundësia e vrasjeve me paramendim, ndërsa policia nuk është në kërkim të ndonjë të dyshuari jashtë banesës.
Hetuesit e zjarrvënieve nga Policia e Shtetit të Michiganit janë përfshirë në hetim për të përcaktuar rrethanat e tragjedisë. /Telegrafi/