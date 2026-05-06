'Listë e dëshirave amerikane, jo një realitet': Zyrtarët iranianë hedhin dyshime mbi propozimin e SHBA-së për t'i dhënë fund luftës
Ebrahim Rezaei, zëdhënësi i komisionit të sigurisë kombëtare dhe politikës së jashtme të parlamentit iranian, i ka hedhur “ujë të ftohtë” raportit të Axios, i cili pretendon se SHBA-të dhe Irani po i afrohen një memorandumi njëfaqësh për t'i dhënë fund luftës, duke thënë se ishte një "listë dëshirash amerikane [dhe] jo një realitet".
Në një deklaratë në X, ai tha: “Amerikanët nuk do të fitojnë në një luftë të humbur atë që nuk arritën në negociatat ballë për ballë. Irani e ka gishtin në këmbëz dhe është gati; nëse nuk dorëzohen dhe nuk japin lëshimet e nevojshme, ose nëse ata ose shërbëtorët e tyre përpiqen të bëjnë ndonjë dëm, ne do të përgjigjemi me një përgjigje të ashpër dhe të penduar”.
Edhe zëdhënësi i ministrisë së jashtme të Iranit, Esmail Baghaei, iu përgjigj gjithashtu raportit të Axios, duke i thënë agjencisë iraniane të lajmeve Isna se propozimi i SHBA-së është ende duke u shqyrtuar nga Teherani.
“Sapo Irani të përfundojë vlerësimin e tij, ai do t'ia përcjellë pikëpamjet e tij palës pakistaneze”, raportoi Isna, duke shtuar se kërkesat e SHBA-së të detajuara në raportin e Axios “përfshinin kërkesa të tepërta dhe jorealiste që janë refuzuar fuqimisht nga zyrtarët iranianë në ditët e fundit”.
Isna raportoi se ekipi negociator iranian po shqyrton vetëm “përfundimin e luftës” dhe çështja bërthamore nuk po diskutohet aktualisht.
Axios, duke cituar zyrtarë amerikanë, tha se Uashingtoni priste që Teherani t'i përgjigjej propozimit të tij brenda 48 orëve.
Ndër dispozitat ishte angazhimi i Iranit për një moratorium mbi pasurimin bërthamor.
Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar gjithashtu të rifillojë konfliktin nëse Irani “nuk pranon të japë atë që është rënë dakord”, pa thënë se cilat ishin ato lëshime. /Telegrafi/