Obama: Netanyahu përdori të njëjtat argumente me Donald Trumpin si me mua për Iranin
Ish-presidenti amerikan Barack Obama thotë se kryeministri Benjamin Netanyahu përdori të njëjtat argumente për të bindur presidentin amerikan Donald Trump të niste një luftë me Iranin, të cilat kryeministri izraelit i përdori në raport me të më shumë se një dekadë më parë.
Por Obama ka thënë për The New Yorker se nuk ishte i bindur se veprimi ushtarak kundër Iranit do t'i kishte adresuar në të vërtetë kërcënimet e paraqitura nga regjimi, përcjell Telegrafi.
"Mendoj se prognoza ime ishte e saktë", thotë ai, ndërsa SHBA-të, pas goditjes së Iranit, ende po shqyrtojnë shumë nga kompromiset që Trump e kritikoi Obamën për bërjen e tyre në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015.
Duke bindur me sukses Trumpin për të goditur Iranin, mund të jetë që Netanyahu "ka marrë atë që donte”, ka thënë Obama.
Por “nëse kjo është ajo që në fund të fundit është më e mira për popullin izraelit, do ta vija në dyshim këtë", ka shtuar Obama.
"Nëse mendoj se është ajo që është e mirë për Shtetet e Bashkuara dhe Amerikën, do ta vija në dyshim këtë", ka thënë gjithashtu ai.
Irani paralajmëron se 'çdo ushtri e huaj do të sulmohet, nëse përpiqet të hyjë në Ngushticën e Hormuzit'
"Mendoj se ka një histori të gjerë të mosmarrëveshjeve të mia me z. Netanyahu", ka vënë në pah Obama.
Ish-presidenti Obama, ka paralajmëruar se Amerika rrezikon të shkaktojë dëme katastrofike globale nëse udhëheqësit e saj braktisin vlerat themelore njerëzore, duke iu përgjigjur në mënyrë indirekte kërcënimit të presidentit Donald Trump se Irani do të përballet me shkatërrim nëse nuk dorëzohet.
"Unë besoj se lidershipi amerikan, i përfaqësuar nga presidenti amerikan, duhet të pasqyrojë një konsideratë themelore për dinjitetin dhe mirësjelljen njerëzore, jo vetëm brenda kufijve tanë, por edhe përtej tyre", ka thënë Obama në një profil në revistën New Yorker me titull "Barack Obama shqyrton rolin e tij në epokën e Trump".
Ndërsa duke vënë në dukje “dëmin më të gjerë që Trump i ka shkaktuar marrëdhënieve të Amerikës me aleatët e saj”, Obama paralajmëroi se rindërtimi i tyre do të ishte një sfidë e madhe.
"Unë mendoj se riparimi i dëmit që i është bërë rendit ndërkombëtar do të jetë edhe më i vështirë sesa disa nga riparimet e brendshme", ka vlerësuar ai, duke e përshkruar sistemin e bashkëpunimit ndërkombëtar pas Luftës së Dytë Botërore si "një nga momentet më të mira të Amerikës". /Telegrafi/