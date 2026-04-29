Pushtetin në Iran e ka marrë Garda Revolucionare, vendimet po i marrin liderët ushtarakë
Sipas agjencisë Reuters, pushteti në Iran ka kaluar gjithnjë e më shumë në duart e Gardës Revolucionare Islamike, e cila po merr vendime kyçe në vend, ndërsa roli i udhëheqjes civile dhe institucioneve të tjera shtetërore po dobësohet.
Burime të ndryshme citojnë se Garda Revolucionare është bërë faktori kryesor në vendimmarrjen politike dhe ushtarake, sidomos në kushtet e një lufte të zgjatur dhe tensioneve të brendshme në vend.
Sipas raportimeve, struktura tradicionale e pushtetit në Iran është ndryshuar ndjeshëm, ku vendimet nuk merren më vetëm nga udhëheqja politike apo fetare, por gjithnjë e më shumë nga komandantët ushtarakë të Gardës Revolucionare.
Ky zhvillim ka çuar në një përqendrim të madh të pushtetit në duart e një strukture të vetme ushtarake dhe të sigurisë, duke e bërë sistemin politik iranian më të centralizuar dhe më të kontrolluar nga forcat e armatosura.
Ekspertët vlerësojnë se kjo situatë mund të ndikojë në ashpërsimin e politikave të brendshme dhe të jashtme të Iranit, duke e bërë vendin më pak fleksibël në negociatat ndërkombëtare.
Ndërkohë, raportet theksojnë se presidenti dhe institucionet civile kanë gjithnjë e më pak ndikim në vendimmarrje, sidomos në çështje të sigurisë dhe politikës së jashtme.
Ky ndryshim i ekuilibrit të pushtetit shihet si një zhvillim i rëndësishëm në strukturën politike të Iranit, i cili prej dekadash ka funksionuar mbi një ndarje midis udhëheqjes fetare dhe institucioneve shtetërore.
Reuters thekson se situata mbetet dinamike dhe se nuk ka një konfirmim zyrtar të plotë për të gjitha detajet, por trendi i përgjithshëm tregon forcimin e rolit të Gardës Revolucionare në qeverisjen e vendit. /Telegrafi/